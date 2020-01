El líder a prueba

El líder sorpresivo del torneo de fútbol Clausura 2008, Deportivo Ocotal, visita hoy el “Cacique Diriangén”, donde a partir de las tres de la tarde enfrentará a Diriangén que tratará de bajar de la cima a los ocotaleños, que con Mario Alfaro a cargo de la estrategia llevan dos victorias en dos salidas.



El clásico Estelí-Ferreti y el retiro de Sergio Chamorro se "roba" toda la atención de la jornada tres del fútbol nicaragüense y se antoja un encuentro candente, por la añeja rivalidad que existe entre los rojinegros y los actuales campeones, Real Estelí.



Ferreti ha perdido cuatro de cinco partidos que han disputado, mientras Estelí aún no ha caído en su campo desde hace 31 partidos.



Sin embargo, los capitalinos podrían llegar muy motivados a este choque, luego de haber incorporado a sus nuevas adquisiciones que no estuvieron con ellos por estar con la Selección Nacional.



Así que algo de ánimo deben traer los dirigidos por Omar Zambrana, quien desde su llegada a los rojinegros ha intentado sacar lo mejor que tienen sus pupilos, aunque con poca fortuna.



Por otro lado, también Real Estelí llega con el optimismo por todo lo alto, después de golear al San Marcos 4-0, cosa que acaba de encumbrarlos en el Clausura 2008.



Los rojiblancos tuvieron una inusitada contundencia frente al equipo caraceño, jugando con la alegría del juego reflejada en los botines, como quiere verlos siempre su afición.



Con Wilson en plan grande y con la vuelta de su mejor artillero, Ricardo Vega, de quienes se espera mucho en el partido donde la gente suele tener puestos todos sus sentidos, los estelianos no tuvieron piedad con San Marcos y hoy podrían reafirmarse en la cima general, donde llevan cuatro unidades, empatados con los ferretistas.



América recibe en el Cranshaw a las tres de la tarde a San Marcos, duelo en que los americanistas deben ganar para ir mejorando su puesto en la tabla general. Jalapa hará los honores a Masatepe en el Alejandro Ramos. La jornada la inaugurará Real Madriz contra Bluefields, desafío que se hará en el estadio Solidaridad de Somoto.