¿Qué pasará con ellos?

Los proyectos por ver en acción a los peloteros juveniles de la Liga Profesional en el Campeonato de Primera División están derrumbándose por falta de respaldo, y se desconoce cuál será el futuro inmediato de estos jugadores.



Hace unos días, Sandy Moreno explicaba que no es seguro que compita el Bóer-American College, del que se había apuntado recibiría el respaldo del Bóer de la Profesional… Posteriormente, el Comisionado en retiro y Presidente de la LNBP, Edwin Cordero, ve “bastante difícil” empujar el proyecto de incluir un seleccionado Juvenil, miembros de todos los equipos socios.



“No he podido contactarme con los otros directivos de la Liga. En Chinandega no se sabe con quién avocarme, Enrique Gasteazoro está inactivo; igual sucede con el San Fernando, la gente de Banpro dijo que sólo apoyarían al equipo por el Campeonato y revisarían. Sólo están el Bóer y León, pero aún no deciden. Había interés para promover a los juveniles, pero el aspecto financiero hace difíciles las cosas”, dijo Cordero telefónicamente.



En la LNBP piensan en continuar su Liga Juvenil, que iniciaría en mayo, mientras tanto, los jugadores juveniles estarán inactivos, esperando una oportunidad ya que gran parte no figura en la lista de peloteros “C” dada a conocer por Feniba.



Por ejemplo, jugadores como Bismarck Guadamuz Jr., Esterling Ruiz, Norman Solís, Elmer Reyes y José Ramírez, que figuraron entre los mejores bateadores del Juvenil Mayor de la LNBP, no están contemplados. Igual sucede con los lanzadores Pablo Silva, Carlos Salgado, Wilber Betancourt, Bryan Guillén, que mostraron su clase, no están en ningún proyecto inmediato.