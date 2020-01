Sergio Chamorro, estirando sus 1.90 metros de estatura, se empuja un poco y estira los brazos hacia el techo en su consultorio. Da la impresión de sentirse siempre custodiando la cabaña, atento a los cañonazos, listo para volar o salir, gritándole a sus defensas, fajándose con los atacantes.



No, no lo hará más. Y no es porque se lo haya solicitado su esposa Johana, que también estudió medicina y no se perdía ningún partido de Sergio. Casi siempre hay un Chamorro metido en cualquier lado, y el fútbol no es la excepción. Sobre todo cuando fuiste alumno del Colegio Centroamérica.



Hoy en Estelí, frente al público que más lo apreció, uno de los mejores arqueros que ha producido Nicaragua se despide del fútbol. No es que haya escuchado un timbrazo, sino que esta decisión la considera apropiada en este momento.



“Puedo seguir por unos tres o cuatro años, pero el tiempo para entrenar se ha reducido drásticamente, casi no existe. A esta altura, con 37 años y la tarea de ortopeda como prioritaria, no tenía otra opción. El futuro está en mi profesión, el fútbol quedó atrás”, dice con esa sensatez de quien se ha cultivado muy bien.



¿Quiénes son los que te construyeron como arquero?

En ese tiempo, en el 87-88, llegué al Ferreti. El entrenador era ese súper-arquero que fue Salvador Dobois, pero no fue él quién me hizo, sino su hijo, Luis, que en ese tiempo era el portero de la Selección junto con Leonel Hurtecho y Mario Vargas. El nos agarraba a los tres porteros de la Juvenil Especial, sometiéndonos a un entrenamiento súper intenso. Poco a poco con disciplina, interés y facultades, fui creciendo.



¿Como te definirías?

Pienso que soy inteligente. Físicamente muy alto y muy pesado, pero la astucia es clave. Se trata de anticiparse para resolver.



Alguien tan alto y pesado, debería tener problemas para las reacciones rápidas y los vuelos.



No. Siempre reaccioné bien. Altura y peso no me estorbaban para levantarme del suelo. De la cintura para abajo soy muy fuerte y eso me ayudaba. Nunca fui rápido, pero eso lo compensaba precisamente con la inteligencia, saber dónde debería estar y cómo moverme. Soy muy reservado pero con la evolución del fútbol tuve que aprender a jugar un poco más con los pies. Cuando empecé, todavía era permitido que regresaran el balón y lo agarraba con la mano. En eso tuve un poco de desventaja, porque desde el inicio no aprendí a jugar con los pies.



¿Qué tan problemático fueron las bolas por abajo? La velocidad para caer y bloquear, ¿fue tu talón de Aquiles?

Pienso que no, por lo siguiente, en los Panamericanos de La Habana 91 estuvieron unos entrenadores cubanos con nosotros y me enseñaron algo que yo siempre he puesto en practica durante mis 20 años de carrera, y es que el portero siempre tiene que estar agachado, prácticamente con las manos tocando el suelo, porque por reacción natural de sobrevivencia, uno sube las manos más rápido de lo que las baja, precisamente para protegerse la cara. Con las manos ya abajo, uno no pierde tiempo en llegar a balones rasantes y la reacción hacia arriba es mucho más fácil. Entonces lo que dicen que todo portero alto por abajo es muy fácil, no es así. Depende de la condición y entrenamiento de un portero.



Saber moverte en el área. Eso es un arte y evita problemas. ¿Cómo te sientes en esa gestión?

Es lo más difícil y para poderse llamar portero de verdad eso es lo que hace falta, una de las frases que siempre se me quedó a mí grabada de Salvador Dubois era que no quería tener atajadores, sino arqueros. Atajadores hay por miles, pero es necesario dominar el tiempo, las distancias y los ángulos. Ser previsor, ir con determinación, cerrar grietas, ordenar.



Y continúa: “Lo del achique es algo que aquí casi no se practica pese a que se ve mucho fútbol internacional por televisión. Cuando se registran disparos largos nuestros porteros están debajo de los tres postes. En esos casos, el portero está en los 5.50 o un poco más adelante. Si juegas adelante con atrevimiento confiando en tus facultades, el achique puede conseguir la efectividad deseada”.



Con tu elevación tienes una gran ventaja en los tiros de esquina.



Aquí en Nicaragua yo nunca tuve problemas con eso. Hay que ir al emjambre de jugadores en el área chica y decidir cómo puedes lograr prevalecer. Un problema fue mi falta de destreza para puñetear balones. Quedaban muy cortos. Es por eso que prefiero buscar cómo asegurar las pelotas en los corners. Con mis manos arriba lo que necesito es llegar al punto.



El problema es que muchas veces al querer agarrar en una situación demasiada apretada, se corre el peligro de ser derribado, golpeado y soltar la pelota. Es por eso que en la vieja escuela se recomendaba el puñetazo, que es lo más seguro por encima de las cabezas.



“Recuerda que antes no se protegía al portero. Si era posible meterlo con todo y bola, lo metían, pero ahora hay una ventaja del portero y es que si lo vuelven a ver mal o medio lo empujan, el árbitro salta a protegerlo. De manera que el juego friccionado en el área chica, que es la obligación del portero, ya no incomoda. En la actualidad, el portero tiene que ser un jugador completo. Antes, la preparación física del portero era aparte con un poco menos de carga, ahora es igual al de campo junto con su trabajo específico. No se puede dejar a un lado la agilidad, la velocidad y la condición física que debe ser al 100 por ciento. Si bien es cierto en un juego el jugador de campo corre como promedio entre 8 ó 10 kilómetros, pero el portero dentro de su área fácilmente está comprobado que anda entre cuatro y seis kilómetros”.



Vamos con el liderazgo. ¿Cómo te valoras manejando la defensa, es decir, ubicándola, orientándola, imponiendo autoridad?



Yo no dejo de gritar en el campo y si hay que regañar y llamar la atención, lo hago . Por supuesto que lo fundamental es estar atento a la orientación necesaria en todo momento. Colocar la barrera, guiar a la defensa frente a embestidas, controlar visualmente a los delanteros, es determinante. La autoridad se va ganando con el tiempo a medida que la experiencia es más incidente. Pienso que supe utilizar ese recurso a lo largo de 20 años.



¿En qué año debutaste?

En Primera División a finales del 87 o inicios del 88. La fecha exacta no la recuerdo. Estamos hablando de 20 años. Sí sé que fue en Chinandega, como reemplazo de Leonel Urtecho.



¿En qué lugar del ranking de todos los tiempos podemos colocar a Sergio Chamorro? Los tres primeros puestos están ocupados por auténticos “intocables” como lo son en el orden que ustedes prefieran, Róger Mayorga, Salvador Dubois y Alfredo Artiles. Los vi jugar cuando provocaban signos de admiración con sus ejecutorias en Centroamérica o contra equipos de mayor exigencia. Una suerte que sólo se consigue envejeciendo.



El cuarto puede ser sometido a encendidas discusiones. Róger Gutiérrez, Ricardo Hernández que brillaron más allá de las fronteras, los pequeños gigantes Fito Castro y Manuel Aróstegui, los “Caramelo” Eduardo y Silvio Terán, y tantos otros, hasta desembocar en la nueva generación.



Pero cuando se hable de buenos arqueros, hay espacio para Sergio Chamorro.