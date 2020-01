“No tomo ni fumo”

Un profesional de la ortopedia, padre de dos niños, compartiendo sus mejores momentos con Johana, la esposa que tanto le ha ayudado, casero, sin vicios, Sergio Chamorro está empeñado en continuar con su superación.



¿Como combinaste el estudio con el juego?

Consideré el juego como un trabajo. Como con los estudios de medicina no podía estar trabajando, mi trabajo era jugar. No ser profesional permitía que uno le dedicara unas dos horas al entrenamiento. Cuando entré a realizar mi internado el tiempo se recortó y eso me hizo pensar en estar pendiente del momento de retirarme. Las dos cosas me gustaban pero siempre estuve claro de que lo prioritario era lo del estudio.



¿En qué universidad estudiaste?

La medicina general la hice en la UNAN-Managua. La especialidad de ortopedia y traumatología en el hospital Roberto Calderón y en el Manolo Morales. Después fui a México a hacer un entrenamiento de cirugía en rodilla y cadera.



¿La inclinación por la ortopedia viene del juego mismo que practicabas?

Pienso que sí. Mi vicio es el deporte. Practiqué casi todos los deportes y me encantan. Yo puedo pasar viendo o analizando cualquier deporte. Toditos los veo, toditos me gustan y una forma de seguir ligado a las dos cosas fue estudiar medicina deportiva. En Nicaragua no hay medicina deportiva y el 80 por ciento es la ortopedia o traumatología. Me gustó ir hacia ese terreno con la cirugía en rodillas y cadera.



¿A que edad te casaste?

Me casé a los 28 años, ya estaba en el segundo año de mi carrera.



¿Decidiste hacerlo con alguien también dedicada a la medicina?

Lo que pasa es que uno se mueve en el ambiente donde está. Fuera de la facultad de medicina yo no tenía mucho chance de andar por otro lado, ahí es donde uno se explica por qué los médicos se casan con doctoras o enfermeras, porque es donde uno se desempeña, donde uno anda dando vueltas y vueltas, y generalmente entre tantas vueltas, en una de esas se queda”.



¿Cuántos hijos tenés?

Son dos. Alfredo que tiene siete años y medio, y la bendición que es Andrés, que tiene un año ahorita.



¿Pensás que alguno de ellos podría ser futbolista?

Me gustaría que hicieran deporte. Cuál deporte, no sé.



¿A qué edad tomaste tu primer trago?

Nunca lo he tomado. Está pendiente el primer trago y está pendiente el primer cigarro. Que conste que es porque no me gustan.



¿Cuáles son las distracciones de Sergio Chamorro?

Son muy pocas, prefiero la casa.





¿Hay una rima perfecta con tu esposa?

Bueno, ya llevamos ocho años de casados, con altibajos, como todo mundo. Ella es mi gran apoyo. Fuimos novios desde el 93 y nos casamos en el 99. Es decir, tenemos 15 años de estar juntos.