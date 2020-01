“El Toro” aprovechó

Aprovechando que estaba frente a un boxeador que va de salida, Santos “El Toro” Benavides hizo un regreso triunfal el pasado viernes en Miami, al vencer por decisión unánime al cubano Eric Pérez, un peleador de 27 derrotas.



El nica fue el más agresivo, llevó la iniciativa, conectó los mejores golpes y aunque físicamente no estuvo exigido se espera que en el futuro pueda seguir mejorando con su línea de boxeo. Sólo estuvo en acción en seis vueltas, pero fueron suficiente para que los promotores que ahora manejan su carrera hagan planes a largo plazo con el peleador nicaragüense, quien no peleaba desde julio pasado, cuando empató con Moisés “La Cobra” Castro.



Benavides espera pelear tres veces más en el año con esta promotora y seguir mejorando su técnica para aprovechar su pegada. Pérez no era un boxeador peligroso, pero fue bueno para que “El Toro” regresara con más ferocidad.



Por su parte, Don King está que rasca por volver a poner a boxear a Félix “Tito” Trinidad para mantenerse vigente como promotor, actualmente no tiene mucho con qué llamar la atención de las cadenas televisoras y está planeando la segunda parte con Bernard Hopkins, aunque Oscar de la Hoya sigue siendo el plato que más le interesa.



Ricardo Mayorga, quien sigue retando a Vernon Forrest para una tercera pelea, dijo que le gustaría medirse a Tito, pero en 160 libras, peso que parece imposible de hacer para el boricua. Los nicas que están siendo manejados por Don King, tal es el caso de José “Quiebra Jícara” Alfaro, Luis Pérez y Juan Palacios, estos dos últimos bien rankeados en los organismos mundiales, esperan tener más actividad este año en veladas de relleno en Europa.



Román “El Chocolate” González hará lo mismo que hizo Rosendo Álvarez cuando se coronó campeón del mundo en las 105 libras. Estará haciendo peleas en 108 libras y sólo cuando esté un cetro mundial en juego se sacrificará para hacer el peso.



Su próximo adversario será un mexicano, pero su equipo de trabajo está haciendo todas las gestiones con el promotor Honda para que el nica tenga el vídeo de Yutaka Niida cuando venció al tailandés Chana Porpaoin por el cetro 105 de la AMB, para muchos entendidos las mejor pelea que ha hecho el campeón japonés.



“Quiero saber qué es lo mejor de mi adversario, para que mi equipo de trabajo me diga qué es lo que tengo que hacer en el ring y cómo debo prepararme”, comentó el retador número uno a la corona.