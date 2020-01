Los más excitantes

¿Qué hace Margarito en este ranking?



En el período subsiguiente de la victoria de Ricardo Mayorga sobre Fernando Vargas a finales de noviembre, Doug Fischer y yo, junto con algunos otros nos fuimos a cenar en el famoso Pantry, que está situado sólo a algunas calles del Staples Center, donde el encuentro anteriormente mencionado tuvo lugar.



Y tan limitado y crudo como Mayorga era (y siempre será) y tan descolorido como Vargas estaba en su pelea de despedida, esa fue una noche entretenida del boxeo disfrutada por más de 10,000 personas. Todos estábamos de acuerdo en que lo que se había visto era una buena pelea.



Uno de aquellos que estaba reunido con nosotros era un publicista de boxeo (si usted está en este negocio, confíe en mí, que usted ha recibido sus comunicados de prensa), e hizo ver su punto de vista a Doug y a mí, que no deberíamos escribir más de la misma manera que nosotros estábamos compilando las listas de libra - por - libra. Para él, todo lo que ellos realmente hacen es recompensar a boxeadores de primera (segunda y tercera) que no entretienen a los fanáticos o atraen a los espectadores hacia el deporte.



En cambio, él argumentó que la única lista que debe ser reconocida era la de los boxeadores más excitantes y agradables a la multitud -a menos– que uno no sólo pusiera mangos en los asientos sino también pusiera acontecimientos obligatorios, memorables. Estos tipos son los que deberían estar recibiendo nuestros homenajes y los días de cobro más lucrativos, estimaba él.



En boxeo, ganar no es suficiente sino también ser un peleador cautivante y divertido. ¿No está de acuerdo? Bien, ¿por qué tales estilistas supremos como Winky Wright y Cory Spinks no pueden conseguir las grandes peleas que anhelan fervientemente?

Sin ningún orden en especial, la opinión de los diez peleadores más excitantes del boxeo, es la siguiente.





* Kelly Pavlik



Pavlik, el campeón del mundo de peso mediano en curso, irrumpió en escena en 2007 con tres nocauts memorables. Primero congeló a José Luis Zertuche, entonces rompió la burbuja de Edison Miranda, y en la manera dramática se levantó de la lona para derrotar a Jermain Taylor.



'El Buckeye Banger" lanza puñetazos afilados, puros y exactos y es fundamentalmente limpio. Pero sólo verlo pegar es suficiente para hacer sus peleas excitantes. Su poder simplemente parece falto de ser devastador, pero lanza un alto volumen de puñetazos que cansa a su oponente.



Parece tener el estilo y el carisma para ser una de las estrellas más grandes del deporte.



La próxima semana él tendrá un nuevo combate de revancha con Taylor en Las Vegas y entonces fue criticado por mirar hacia John Duddy en principios de junio. Pero aquí está una idea loca (y conseguí un millón de ellas): en lugar de mirar hacia Duddy, a quien muchos creen que no está probado y está verde, ¿por que no enfrentar a Félix Trinidad en el Madison Square Garden? ¿Loco? No tanto como usted piensa. Trinidad demostró contra Roy Jones que mientras él es demasiado pequeño en las 170 libra, en peso mediano todavía podría ser formidable. Cuando entrevisté a Larry Merchant la semana pasada le dije que adoraría verlo encontrarse cara a cara con un Arthur Abraham. Bien, ¿por qué no Pavlik durante el fin de semana de desfile del día de Puerto Rico?



* Juan Díaz

Sí, él no podría tener abdominales de acero y no pega particularmente duro, pero lo que hace es pegar mucho. 'The Baby Bull' , de Houston, Texas, ha recorrido un largo camino desde el niño que fue estropeado emocionalmente después de su lucha contra Ubaldo Hernández.



Es uno de esos tipos que parecen fácil para derrotar en teoría, sólo es usar el movimiento lateral y boxear contra él, ¿no? Pero cuando usted ve las olas de puñetazos viniendo uno tras otro, pararlos por parte de usted es mucho más difícil en realidad.



Tiene el tipo del temperamento y estilo que hacen imposible que alguna vez él estará en un combate aburrido.





* Michael Katsidis

Alguien que es considerado el presunto heredero de Arturo Gatti simplemente tenía que estar en esta lista. Seriamente, ¿cuándo fue la última vez en que un peleador tenía dos peleas que eran candidatas para “La pelea del Año” en el mismo año? Bien, eso es precisamente es lo que ocurrió con Katsidis cuando golpeó con fuerza a Graham Earl y Zar Amonsot en 2007.



Parece el tipo de peleador que no está construido para una carrera larga, pero quien tendrá una carrera memorable a pesar de todo. Tiene el corazón de un guerrero y da más sangre que la Cruz Roja (por lo menos lo hizo contra Amonsot).





* Manny Pacquiao

Ahora, “The Pac Man” no era totalmente el torbellino filipino que había sido en el pasado, en el 2007, cuando él parecía tomar un poco de unas vacaciones pagadas. ¿Pero quién puede olvidar su memorable trilogía contra Erik Morales, su atraco de Marco Antonio Barrera en 2003 o su empate discutible contra Juan Manuel Márquez?

Sí, él realmente tiene algunos defectos técnicos, pero para él, la mejor defensa es una gran ofensiva. Y con su entrenador Freddie Roach, han trabajado mucho para desarrollar armas más ofensivas en su arsenal. Su consecutiva rabia solamente aumenta el entusiasmo de sus peleas.





* David Haye

“'The Haye-maker” es uno de esos peleadores clásicos que en la otra cara no puede tomar el mejor punch él mismo, que es precisamente la razón por la que usted sintoniza sus combates. Su nocaut en el séptimo round ante Jean-Marc Mormeck por dos de los títulos de peso crucero era un ejemplo perfecto. Sus habilidades en conjunto controlarían la mayor parte del combate, pero sería derribado y jabeado duramente por parte del francés en medio de la pelea. Entonces se recuperaría y noquearía a Mormeck con una serie de puñetazos de poder más tarde.



Hay mucha charla de él moviéndose hasta peso pesado, pero antes de eso, se enfrentará cara a cara con Enzo Maccarinelli en lo que debe ser un combate de unificación de peso crucero llena de los fuegos artificiales.





* Antonio Margarito

"El Tornado de Tijuana" es su petardo mejicano autoritario clásico, uno que está lleno de corazón y preparación física y quizás sólo demasiado lento para llegar alguna vez a la grandeza. Pero, otra vez, esta lista no es sobre quién es el mejor boxeador o quién compila el mejor registro.



Margarito es un tipo a quien le gusta estar ahí de pie y golpear con ambas manos. Su barbilla y resistencia permiten que él haga carreras atrasadas en los encuentros en los que él se queda atrás. Una victoria contra Kermit Cintrón en abril podría resultar en una pelea violenta muy esperada con Miguel Cotto a finales del verano. Ese combate no puede ser más esperado.





* Edison Miranda

¿ Vio usted su K.O. ante David Banks? Pienso que eso es todo lo que tiene que ser dicho.





* Miguel Cotto

Lo que hace sus peleas tan atractivas es que parece no tener problemas en tomar a cualquier retador que viene a sus camino. Y en el pasado, ha luchado y sobrevivido con peleadores tan gustados como Ricardo Torres y DeMarcus Corley, y luego ha participado en algunas riñas interesantes contra Zab Judah y Shane Mosley que tenían más que su parte correspondiente justa de las acciones.



¿Rápidamente, usted puede pensar en alguna pelea aburrida en la que Cotto ha sido parte alguna vez? No lo creo.





* Israel Vásquez y Rafael Márquez

Es apropiado que yo ponga a estos dos boxeadores juntos después de que ellos han participado en 13 round aguerridos y se abalanzarán sobre ellos otra vez el 1ero de marzo.



Vásquez, en 2006, estaba involucrado en la "Pelea del año", superando dos viajes a la lona para derrotar a Jhonny González de la manera más dramática. Entonces el año pasado, su victoria de venganza sobre Márquez en agosto era la elección de consenso para la mejor pelea de 2007. Tres rounds de ese encuentro era quizás los más emocionante de aquí para allá que hemos visto desde el décimo round de Corrales - Castillo I.



No es ciertamente un mago defensivo, es propenso a disminuir el ímpetu de los comienzos. Pero él lo compensa más con un gran teletipo y el poder en ambos puños. Sí, toma muchos golpes, pero también lanza muy bien.



En cuanto a Márquez, el hermano de Juan Manuel, si tuviera una barbilla más sólida, sería quizás el paquete más perfecto en el boxeo de hoy. El es un clásico estilista, entrenado por Nacho Beristain, y es más propenso a tomar riesgos que su hermano, pero desafortunadamente, su barbilla lo ha derribado más de una vez. Este es un defecto fatal que lo ha hecho humano dentro del ring.



En cualquier momento durante una pelea, es siempre un puñetazo que hace girar las cosas, o, a la inversa, siendo enviado él abajo, que es lo que le hace un peleador de visita obligada.