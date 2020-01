No tenemos nivel

¿Ir o no ir? Ése no es el dilema. Cada cuatro años, cuando se acerca la máxima fiesta del deporte mundial: Los Juegos Olímpicos, nos hacemos la misma pregunta, ¿para qué ir si no tenemos el nivel? La repuesta es simple: nada tenemos que hacer ahí.



No somos ni siquiera competitivos a nivel regional.



Hasta en el béisbol nos meten la mano, nos dan en la cara los que antes nos respetaban.



Pongamos las cartas sobre la mesa. Todo lo anterior es una verdad irrefutable, pero, ¿por qué no discutimos en serio el olvido en que se encuentra el deporte y los deportistas?

Con atletas sin atención, sin instalaciones decentes, sin apoyo gubernamental, tratados sin la atención que requieren los de alto rendimiento, es imposible que compitamos.



¿Por qué no le preguntan a los atletas si vale o no la pena ir?, me decía una dirigente de federación. La respuesta es obvia, me van a decir que se lo merecen y que es necesaria su participación para lo que sea.



Lo cierto es que, para muchos, éstos viajes representan una oportunidad única para conocer países, hacer amigos etc. En los recién pasados Juegos Panamericanos de Río, hubo atletas que viajaron enfermos o lesionados y se quedaron callados hasta sus entrenadores... Bueno, Río de Janeiro lo vale.



¿Entonces se justifican los siete millones de córdobas? Podrían ser 10, 40 ó 50 millones, el problema no es ése, el deporte lo vale. La discusión de fondo es la crisis del deporte, lo cuestionado de sus dirigentes y el abandono de los atletas.



Cuando el presidente Ortega andaba en campaña se comprometió a respaldar a los mejores, dijo que el Gobierno iba a asumir las Selecciones Nacionales y darle lo mejor, traer entrenadores. Todo eso es hasta hoy promesa de campaña, una que otra pelota que regala en un barrio y la demagogia de su director de deportes.



¿Para qué sirve la Ley del Deporte y el famoso Consejo Nacional del Deporte? ¿En qué se invierte el aporte que por ley da la Lotería Nacional? ¿Qué paso con los gimnasios que supuestamente dejó la administración anterior y no aparecen todavía?

¿Cuál es la calidad del movimiento federado? Aunque hay que reconocer que con sus vicios y debilidades han mantenido a flote la actividad deportiva, también es cierto que algunos han encontrado en esta actividad una forma alegre y fácil de vivir.



En definitiva, discutir si vamos o no a los Juegos Olímpicos no es lo más importante. No podemos darnos el lujo de ser superficiales, hundamos el bisturí, saquemos el cáncer , pongamos las cosas en claro y hagamos que valga la pena la presencia de Nicaragua en competencias internacionales.