¿Por qué se volvió a fallar?

El tiempo ha pasado pero no ha sepultado los lamentos por la derrota sufrida por Nicaragua ante Antillas Holandesas, un equipo que parecía mejor estructurado y capaz de imponer un fútbol de mayor fortaleza.



Las derrotas obligan a más profundas reflexiones. Eso ocurre siempre, como en este caso. La pregunta por qué se perdió un juego que se pudo ganar sigue golpeando las cabezas.



¿Qué hizo Mauricio Cruz en los últimos minutos del partido ante Antillas Holandesas? Meter los dos cambios a destiempo y cuando necesitaba más ataque se cambia a un delantero que aunque no había hecho mucho, debió seguir atrayendo marca, como Wilber Sánchez

¿Cuál fue la reacción del equipo? Lamentablemente no se supo reaccionar con velocidad, orden y determinación, imperdonable para un equipo que supuestamente venía preparado para el triunfo.



Nicaragua fue castigada con una anotación y los aficionados locales tuvieron un decoroso comportamiento, y siguen sufriendo cada vez que el equipo nacional disputa una competencia internacional.





Razones de la derrota

La Selección dejó escapar los tres puntos porque los nervios le jugaron en contra. Se mostró inexperta en estas instancias, que demuestra que todavía tiene que aprender mucho a la hora de enfrentar esta clase de partidos.



En el aspecto táctico-estratégico el equipo no hizo muchas variantes, permitiéndole al contrario adaptarse rápido al sistema de juego. Con la lectura del mismo bien aprendida, fue cosa de tiempo para la anotación y la protección de esa mínima ventaja que al final de los 90 minutos lució muy pesada.



Atacar por las bandas y atacar línea de fondo fue una constante que a la postre resultó el peor error, porque los zagueros contrarios eran altos y fornidos, lo que impidió frecuentemente el centro tan esperado, de poco o casi nada por el centro donde faltó maniobras que desequilibraran al contrario, no se ensayó disparo de larga distancia tal y como indica el canon futbolístico.



El equipo mostró poco ritmo y velocidad para manejar el contraataque, fundamentalmente por la banda derecha, donde se notó mucha lentitud y pelotazos divididos, los que siempre se perdieron; se verticalizó poco, lo que hacía ver al equipo más lento de lo que habitualmente es.



Otra dificultad que se notó fue que no se sabe pasar del ataque a la defensa, fue en esa función que nació el gol de la visita que encontró mal parado al central Mario Gastón. La falta de un centro campista de creación puede ser fatal a la hora del resumen final de la participación de Nicaragua en las Eliminatorias mundialistas.



Hay un factor extradeportivo de mucho importancia a considerar es la necesidad fisiológica de la relación sexual de los atletas, que después de 40 días fuera de casa, el estrés del vuelo y de la fatiga física del entrenamiento y el encierro al que fueron sometidos cuando llegaron al país, jugó su papel en la actitud de los jugadores.