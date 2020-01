Clemens no habría estado en fiesta de Canseco

Un abogado de Roger Clemens dijo el sábado que el serpentinero puede demostrar que no asistió a una fiesta realizada en junio de 1998 en casa del toletero José Canseco, descrita por el ex entrenador personal del lanzador en el Informe Mitchell.



Según Brian McNamee, Clemens abordó por primera vez el tema de los esteroides poco después de que el ex entrenador vio al serpentinero y a Canseco, el ex astro cubano, reunidos en la fiesta.



Los abogados de Clemens han entregado varias evidencias a los investigadores del Congreso, incluida una declaración jurada de Canseco, para probar que el serpentinero no estuvo presente en la casa del ex toletero cubano ese día, dijo el abogado Rusty Hurdin en una entrevista telefónica con The Associated Press.



Hardin dijo que también fue entregado a la Comisión de Vigilancia y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes un video de juegos de béisbol transmitidos cerca de las fechas de la fiesta. En ese material, según Hardin, puede escucharse a locutores que hablan de la fiesta de Canseco y mencionan que Clemens no estuvo ahí.



Una fuente cercana a la investigación confirmó a la AP que la declaración y el video fueron entregados, y que deslindan a Clemens de la fiesta. La fuente solicitó permanecer anónima por el carácter delicado de la investigación.



El panel del Congreso examina el informe emitido por George Mitchell, ex líder de la mayoría en el Senado, sobre el consumo de drogas en el béisbol. Una audiencia pública prevista para el miércoles se concentraría en las declaraciones de Clemens, quien ha negado las acusaciones de su ex entrenador personal.



McNamee dijo a Mitchell que inyectó a Clemens al menos 16 veces la hormona del crecimiento humano, en 1998, 2000 y 2001.