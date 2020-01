Sevilla, ¿tendrá chance?

Para Aristides Sevilla hacer el grado en el grupo de 25 de los Padres de San Diego sería calificado como algo prodigioso, principalmente porque fue a parar a uno de los staff más completos del béisbol.



Desde hace un par de meses el nombre de Wilton López se encuentra en la nomina de 40 de los Padres, pero muy pocos saben que es el mismo Sevilla. Unos días atrás no le habían asignado número, pero ahora aparece con el 53 de la lista y con la fecha para reportarse, el 15 de febrero a Peoria, Arizona.



Sevilla funcionó como relevista medio en Clase A media y Clase A fuerte y aunque sus cifras no fueron impresionantes, su edad (26 años), el potencial y su experiencia le abrieron las puertas para ir a los campos de entrenamiento.



El nica no aparece en las consideraciones previas con posibilidades de quedarse, pero uno nunca sabe, principalmente cuando de béisbol se trata y una lesión o un traslado te cambia radicalmente el panorama.



En la Liga Profesional lanzó con algunas limitantes, prueba que le interesa mucho a los Padres, pero la oportunidad que tiene puede ser más exigente de lo que imaginamos, o demuestra ahora o se queda sin asignación en las menores de San Diego.



Sevilla, que dispone de un buen material, corre el riesgo de no ser asignado a ningún equipo de no hacer un gran trabajo en los campos.



San Diego tiene una de las rotaciones de abridores más experimentadas del béisbol con Jake Peavy, Chris Young, Greg Maddux, Randy Wolf y Shawn Estes, que vuelve después de una lesión.



Incorporaron a Mark Prior que puede ser abridor ocasional o taponero alterno de Trevor Hoffman. El relevista derecho especialista es Heath Bell, de 2.02 el año pasado, y el relevista zurdo especialista es Joe Thatcher, de 1.29 en 2007.



Los analistas han considerado que tienen grandes oportunidades de quedarse el derecho Mauro Zarate, un pitcher de 24 años que ya debutó en Grandes Ligas. Carlos Guevara, un monstruoso pitcher que logró un average de 12.63 ponches por cada nueve entradas en Doble A. Es el favorito del General Manager Kevin Towers.



Otro competidor de Sevilla es Michael Gardner, autor de 44 relevos en Doble A y con un jonrón permitido en toda la campaña.



No hay que perder de vista a un brazo que tiene una gran oportunidad de quedarse entre los 25 es el de Josh Geer, quien forjó 16 victorias para la Doble A de los Padres y sólo concedió 27 boletos. Podría arrancar en Triple A, pero su 34-14 en tres años como profesional tientan a cualquiera.



Como pueden ver lo que tiene enfrente Sevilla no es fácil, pero vale la pena intentarlo, porque entre eso y la gloria hay un paso.