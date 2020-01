El Ferreti al asalto

Construyendo una resonante victoria por 1-0 sobre el Estelí, en el siempre agitado Estadio Independencia, el equipo capitalino Walter Ferreti mantuvo un empate a siete puntos en el liderato del Torneo de Clausura con el Diriangén, vencedor del Ocotal, también por 1-0 en otro duelo intenso y muy equilibrado.



En la despedida del doctor Sergio Chamorro, el Estelí no pudo imponerse. El equipo de casa desplegó un gran esfuerzo pero el Ferreti logró sujetarlo en los momentos de mayor presión y consiguió buenas proyecciones ofensivas, hasta desembocar en la jugada que Lucas Piccinnini sacudió las redes a los 17 minutos de la segunda etapa, para establecer la diferencia que resultó definitiva.



Estelí trató de ordenarse y volcarse, pero los caminos se cerraron y el Ferreti continuó su buen despegue después de jugarse las tres primeras fechas del Torneo de Clausura.



Diriangén, mostrando un buen desempeño, pese a sentirse herido por la pérdida de varios valores de indiscutida jerarquía, derrotó 1-0 al siempre peligroso Ocotal, con un gol de Donald Parrales a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando los Caciques lucían apurados en busca de desequilibrar la pizarra.



El equipo diriambino no se replegó y continuó batallando en busca de no ceder la iniciativa, lo que le permitió mantener preocupados a sus adversarios.



En Managua, el público masticó las fresas de la amargura, viendo cómo el América era sometido por la pujanza del San Marcos, claro vencedor por 2-0, aprovechando los goles marcados por Alex Villanueva, a los 35 minutos del primer tiempo y Alfredo Batista a los 40 de la etapa complementaria.



Esa victoria le permite al San Marcos acumular cuatro puntos, igual que el Estelí, ubicándose detrás del Ocotal, que ha logrado seis, uno menos que los líderes, Ferreti y Diriangén.



Por su parte, el Jalapa empató 1-1 con el Masatepe. Eduardo Botel y Vladimir Pérez fueron los anotadores de la interesante batalla. Para Pérez fue su tercer gol en el Torneo de Clausura.



Finalmente, el Real Madriz y el Bluefields igualaron sin goles en un duelo bastante inexpresivo.