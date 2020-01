Lo mejor de la Liga

Este es un detalle de lo que fueron las mejores actuaciones registradas en la cuarta edición de la Liga de Béisbol Profesional:



Más Dominio

El sobresaliente pitcheo fabricó un total de once blanqueos, ocho de ellos logrados por el efectivo staff de los Indios del Bóer, ganadores del título. El Chinandega, equipo de recio bateo, fue blanqueado en seis ocasiones, el León tres veces, en tanto Bóer y San Fernando, los finalistas, una vez cada uno.





John Pachot

Receptor del equipo León, fue el único bateador de la Temporada en batear de 5-5 en un juego, lo logró el primer domingo de la Liga, el 28 de octubre en el Estadio de León contra el pitcheo del Bóer, en el siguiente juego en su primer turno conectó de hit, para estar de 6-6, en este juego bateo de 4-3, logra estar bateando de 10-9, para luego bajar su rendimiento y fallar en siete turnos consecutivos.





Diego Sandino

Lanzador del San Fernando tiró 23.2 innings sin permitir carreras, ni limpia ni sucia, hasta que fue descifrado por el Chinandega, el 22 de diciembre en Masaya, cuando le anotaron seis carreras limpias, dos de ellas en el mismo primer inning, durante esa racha de ceros obtuvo cuatro victorias sin derrotas.





El Chinandega

fue derrotado en dos juegos consecutivos por blanqueadas, 18.0 innings sin anotar carreras.





Víctor Gutiérrez

El San Fernando, el 6 de diciembre de 2007, recibió cinco bases por bolas en el juego, este encuentro se extendió hasta el inning 12, la base número cinco (5) la recibió en el inning 11.





Los forfeit

El equipo San Fernando, que clasificó a la Serie Final perdió dos (2) juegos por forfeit en la Etapa clasificatoria, los dos contra el Bóer, que también clasificó a la Serie Final, uno por negligencia de la Directiva con el pago de la Energía y el otro por huelga de los peloteros por falta de pago.





Suspendidos

Seis juegos fueron suspendidos por diversos motivos (lluvia, concierto y fallo en las torres), sólo cinco (5) fueron reprogramados y jugados; el juego entre Bóer vs. León suspendido en la ciudad de León el 4 de enero de 2008, por fallas en las torres de Energía, no hubo necesidad de reprogramarlo, pues el Bóer ya estaba clasificado a la Serie Final y el equipo León ya estaba eliminado.





Extra-inning

Se jugaron cinco juegos en entradas extras, dos de 12 innings, dos de 10 y uno de 11; el equipo León participó en cuatro de ellos y todos los perdió, el San Fernando participó en tres y todos los ganó (dos al León y uno al Chinandega), el Bóer dos veces y los ganó, los dos al León.





Triple play

Se realizó uno el 13 de noviembre, el San Fernando se lo realiza al León en Masaya, por la ruta (543) sobre batazo de Albenis Machado en el tercer innings, siendo el segundo en la historia de la LNBP, los dos se los han hecho al León, el primero fue el 17 de noviembre de 2004, por el Chinandega, sobre batazo de Francisco Santiesteban, éste fue en el noveno inning.





Barriendo bases

Se conectaron cuatro jonrones con casa llena, tres al Chinandega en la etapa clasificatoria, dos de bateadores del San Fernando, Darío Delgado el 06/11/2007 en Chinandega, Jimmy Hust el 06/01/2008 en Masaya ,y Amaury Cazaña el 11/01/2008 en Chinandega y Travis Ezi en la Serie Final el 20/01/2008.



En total se han conectado 12 jonrones con bases llena, en IV temporadas de la LNBP, seis le han conectado al pitcheo del Chinandega. En Serie Final se han conectado dos , uno en la Serie Final de la temporada 2005-2006 por Norman Cardoze y el otro de Travis Ezi en la Serie Final de la Temporada 2007-2008.





Salvador Paniagua

Receptor del equipo León, es el primer bateador en tener una racha de cuatro juegos consecutivos conectando de jonron, racha que la inició el 23/12 en Managua contra el Bóer; 26/12 en Chinandega, 28/12 en León contra el San Fernando y el 29/12 en Masaya contra el San Fernando.





Sólo tres

Wilson Batista, Ambriorix Concepción y Amaury Cazaña, consiguieron ronronear en dos juegos consecutivos. Hay que apuntar que Cazaña conectó dos en un juego.





El Bóer

Es el primer equipo en obtener dos campeonatos en la LNBP, al derrotar en la Serie Final al san Fernando en seis juegos.



El San Fernando

Por segunda ocasión es derrotado en una serie final y en la misma cantidad de juegos seis, la primera vez lo hizo el Chinandega en la segunda liga de la LNBP