Pelea “El Chirizo”

Para René “El Chirizo” González será un año duro, con la meta fijada en una pelea por título del mundo, y para ese propósito nada mejor que iniciar con una prueba exigente, como la que tendrá hoy en el gimnasio Alexis Argüello (7:00 p.m.) ante el panameño Armando “El Monito” Rojas.



“Será un rival exigente por su experiencia y ganas de quitarme mi posición en el ranking (13 en las 130 libras de la AMB), pero estoy dispuesto a medirme a los mejores este año. Incluso, con tal de disputar una corona, no me importa enfrentar a Manny Pacquiao o Juan Manuel Márquez”, dijo un González retador luego de pesar 133 libras ayer en el IND.



Por su parte, su rival, el panameño Armando “El Monito” Rojas, que pesó 132 libras, se mostró confiado en sacar un triunfo a pesar de que sabe que su rival es exigente y de buena pegada.



“Me han dicho que pega bien, pero eso no me importa, ya sabrán en el ring de mis condiciones para adaptarme a lo que ofrezca y llevarme la victoria. Mi récord es el mejor ejemplo, sólo me han noqueado una vez a pesar de que he estado frente a lo mejor de mi país”, dijo Rojas.



Para la pelea semiestelar, el también canalero Leopoldo “El Tiburón” Arrocha, no parece temerle a nada, pues tuvo retos más duros en medio de su adicción a las drogas.



“Hace tres años estoy rehabilitado. Pero antes podía tener 20 dólares en mi bolsa y con cuatro hijos y mi esposa a cargo, prefería gastar 19 y dejar uno para comer. Eso ha cambiado gracias a mi esposa y Jesús. Sé que tengo poco tiempo para darle una mejor vida a mi familia y el boxeo como única prioridad. Así que no esperen que venga a tirarme”, dijo Arrocha después de marcar las 127 libras.



El nica Marlon “La Rata” Aguilar también pasó sin problemas la prueba del peso y dio 127 libras, y luce listo para enfrentarse al “Tiburón” en otra pelea que se espera muy difícil.



Los otros combates serán entre José “Brillo” Gutiérrez y Henry “Puñitos de Acero” Lhimpton. Darwin “El Finito” Zamora con Mario “El Guerrero” Bustos; Milton “El Rivense” Marín enfrenta a Francisco “Macho Man” Meza, y Melvin Ruiz se mide a José Aguilar.