Púgiles a Guatemala

La Federación Nicaragüense de Boxeo Aficionado, Feniboxa, tiene previsto enviar un equipo de once boxeadores al torneo Preolímpico que se hará en Guatemala el próximo mes de abril, donde se verá si unos cinco pueden clasificar para los Juegos Olímpicos de Beijing.



El presidente de Feniboxa, Julio Rodríguez Miranda, confirmó que aunque en el mes de marzo se realizará un Preolímpico en Trinidad y Tobago, no existe tiempo ni recursos para asistir, además de que se tuvo muchos problemas el año pasado en ese país. Por eso el interés se dirigirá a Guatemala, que hasta se puede viajar por tierra, y es factible.



Se piensa llevar un equipo completo a Guatemala, pero la selección de los once representantes se hará conforme los resultados del torneo selectivo que se realizará los días 28 y 29 de febrero.



Feniboxa realizó ayer la ceremonia de premiación de sus miembros, que deslumbraron en el año 2007, una actividad que los llevó a ser los mejores del año.



Fueron premiados el púgil Orlando Rizo, de los 57 kilos, como el mejor boxeador del año para Feniboxa, coincidiendo con la nominación de Atleta del Año amateur de la ACDN. También se reconoció el trabajo del boxeador Eduardo Mendoza (64); al profesor Luis Cortez se le premió como el mejor entrenador, y Dalia Cortez, como la mejor árbitro.



Igualmente se reconoció al doctor Marvin Caldera, primer árbitro nica y fundador de Feniboxa, al incansable activista del boxeo Alberto Falla, a José Santos Gutiérrez, Presidente de la asociación municipal de boxeo de Muelle de los Bueyes, y a Donald Muñoz, Presidente de la Asociación Departamental de Boxeo de Matagalpa.



Hubo reconocimientos para cronistas deportivos, dirigentes deportivos como Julio Rocha, Presidente del CON, María Antonieta Ocón en su calidad de presidente del Movimiento “Bosco Monge”, al Ejército, la Policía, patrocinadores como Bayardo Arce, el diputado Mario Valle, Ajax Delgado, el doctor Donald Moncada, Gerente de Pasmo, y Mario Valle jr., entre otros.



Presidieron la actividad el comisionado general Juan Báez, de la Policía; el general de Brigada Marvin Corrales, del Ejército; Julio Rocha, Presidente del CON, Richard Zamora, por el IND, Julio Rodríguez Miranda, Presidente de Feniboxa, su vicepresidente, el comisionado Diógenes Cárdenas, Donald Laguna y Carlos Marín.