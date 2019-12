Reaccionó “El Chirizo”

Tras ser casi noqueado en el tercer asalto, René “El Chirizo” González salió en la cuarta vuelta enfurecido y terminó noqueando al panameño Armando “El Monito” Rojas, en una decisión polémica, pues el tercer hombre del ring, Onofre Ramírez, paró la pelea a pesar de que el canalero lucía con cuerda para seguir.



Así concluyó la pelea estelar de la velada de ayer en el gimnasio Alexis Argüello, donde “El Chirizo” parecía que sufriría su segunda derrota, pero más bien propinó su decimocuarto nocaut en 20 combates como profesional.



La decisión resultó más discutida porque González venía de un tercer asalto en el que fue sacudido por un volado de derecha que lo dejó a merced del “Monito”. “El Chirizo” lucía aturdido, con los ojos desorbitados y sin fuerzas, tratando de reaccionar de cualquier forma, mientras era arrinconado por la enfurecida ofensiva del canalero que buscaba rematar.



La reacción de González en el cuarto asalto fue imponente. Arrinconó al panameño en su propia esquina y con golpes abajo y arriba en corto, sin permitirle que saliera, lo puso en malas condiciones, al menos lo suficiente para que le pararan el combate.



“Lo puse peor a él (González) en todo el tercer asalto, y el árbitro no hizo nada. Me pararon mal la pelea, ni siquiera me contó. Yo estaba bien, pero esos son los riesgos de pelear fuera de tu país”, reaccionó muy molesto Rojas minutos después de la decisión.



González aceptó que se sintió noqueado, pero sacó fuerzas, y la experiencia fue determinante para evitar ser rematado por los golpes del panameño.



“Le agradezco a Dios por haberme dado el triunfo después de prácticamente haber perdido. Me salvó en el cuarto, que saqué fuerte mis manos, y sabía que de la manera como lo arrinconé podían parar la pelea, porque le estaba dando bien”, dijo “El Chirizo”.



En la semiestelar, Marlon “La Rata” Aguilar resolvió sin muchos inconvenientes al panameño Leopoldo “El Tiburón” Arrocha, en un combate que se fue a los ocho asaltos y ganó el nica por decisión unánime (79-72, 79-72 y 78-74).



Además, el novato del año, Darwing “El Finito” Zamora, fulminó a los 52 segundos del primer asalto a Mario “El Guerrero” Bustos, con un gancho al hígado que no lo dejó levantarse de la lona; mientras José “El Brillo” Gutiérrez sorprendió con un nocaut en el segundo round a Henry Lipton.



Francisco Meza venció por decisión dividida a Milton Marín, y José Aguilar derrotó por nocaut en dos asaltos a Melvin Ruiz.