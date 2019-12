Alfaro tendrá seis sparrings

La primera defensa del título mundial de José “Quiebra Jícara” Alfaro luce tan o más difícil que cuando conquistó la corona de las 135 libras de la AMB, el 29 de diciembre del año pasado en Alemania, ante Prawet Singwancha.



Su rival, el número uno en las 135 libras, el namibio Paulus Moses, promete ser más exigente con su estilo de boxeo rápido y escurridizo, algo que precisamente no trae buenos recuerdos al nica. Contra Miguel “Aguacerito” Acosta, de características similares, en octubre de 2006, Alfaro pasó serios aprietos y cayó sin discusión alguna.



Los manejadores de Alfaro están claros de que no pueden escatimar esfuerzo alguno para tener a su pupilo en las mejores condiciones para enfrentar al africano, y por eso están consiguiendo los sparrings que le ofrezcan un tren de pelea parecido al de Moses.



“Ya confirmamos al mexicano Miguel Vásquez, quien llega la próxima semana. Estamos por conseguir a Miguel ‘Aguacerito’ Acosta, de Venezuela, y el otro nombre que contemplamos es el del panameño Amed Díaz”, explicó Alexander Marín, “matchmaker” de la promotora Prodesa.



El campeón mundial tendrá a seis sparrings para esta pelea, incluyendo a René “El Chirizo” González; están negociando con un inglés y se analiza a otros candidatos de Estados Unidos, que al igual que el resto, vendrían a Nicaragua para reconcentrarse con Alfaro.



“Lo más seguro es que se quede en Nicaragua entrenando, porque así podemos controlar la calidad de los sparrings. Los queremos con estilos similares al de Moses. En el extranjero no sería lo mismo controlar eso, pero tenemos una oferta para entrenar fuera y todavía no se ha descartado”, agregó Marín.



“Chocolate” el 29

Respecto a Román “El Chocolatito” González, la promotora Prodesa confirmó la pelea del nica para el 29 de febrero en Nicaragua ante el mexicano Javier “Maravilla” Murillo.



Esa pelea podría ser la penúltima antes de su combate por el título mundial de las 105 libras de la AMB, hasta ahora en poder de Yukata Niida. Pero bien podría pelear en el Nocaut a las Drogas que podría realizarse otra vez aquí a finales de abril.



“No descartamos que su última pelea sea en el Nocaut a las Drogas, pero con un rival no tan exigente. Sólo será para mantenerlo en forma mientras se prepara para pelear por la corona en julio, probablemente, con José Luis Varela o Niida”, agregó Marín a EL NUEVO DIARIO.