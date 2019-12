Un mejor Bóer

Aunque Marlon Abea no figura en la nómina, los Indios del Bóer han estructurado un conjunto competidor para el Campeonato Nacional de Béisbol de Primera División que inicia el próximo 29 de marzo.



Abea, Sandy Moreno y Nemesio Porras, fueron grandes figuras del Bóer en la Primera División, pero cada uno ha ido culminando su carrera, y aunque Abea todavía brilló con el Bóer en la Profesional, podría perderse este verano.



Sin embargo, Joseph Mendoza, Presidente de la directiva del conjunto, se mostró conforme con las contrataciones que realiza el conjunto, que serán una combinación de peloteros de experiencia con jóvenes talentosos que impulsarán al equipo a grandes resultados.



El Bóer está casi listo para iniciar los entrenamientos en la tercera semana del mes de febrero, los que serán dirigidos por su manager Julio Sánchez, quien tendrá la asistencia de Ramiro Toruño, Henry Roa y Cairo Murillo. Es un cuerpo técnico con gran capacidad para manejar el equipo, que tiene la meta de disputar y conquistar el título.



Mendoza confirmó a Edgard López, que juega en Panamá y debe incorporarse a inicios de abril, Mario Holman, Danilo Sotelo, Sandor Guido, Manuel Pineda y Olman Rostrán, como sus peloteros clase “A”. Entre los “B” figuran Erick Morales, que fue el mejor bateador del conjunto la pasada campaña, Aníbal Vega, el eficiente Roberto Delgado, Juan Carlos Urbina y el experimentado receptor Julio Vallejos, con los lanzadores Romualdo Caballero, Sterling Aráuz, Fidencio Delgado, Esteban Pérez y Jacinto Carrero.



De los clase “C” sobresalen los lanzadores Ariel Saldaña, Berman y Erick Conde y Álvaro Membreño, Ramón Flores jr., Johnatan Loáisiga --que será el segundo receptor-- y Edgard Montiel, un pelotero de grandes proyecciones ofensiva y defensivamente, que estuvo en el béisbol organizado. Todavía hay sitio para otro par.



“Si observan, tenemos a once lanzadores jóvenes, y la temporada pasada muchos estuvieron entre los más efectivos de la Liga”, agrega Mendoza, al referirse a aquellos que jugaron con el León, el líder en efectividad, pero que tenían a Vallejos como principal conductor, y la asistencia de Cairo Murillo como coach.



“Y si también observan a los integrantes del club, la mayoría son peloteros rápidos, que darán mucha batalla. Lo pueden ver en la alineación, que inicia Ramón Flores, Mario Holmann, Edgard López, de tercero, Danilo Sotelo, cuarto bate, Aníbal Vega, Sandor Guido, de sexto, Juan Carlos Urbina, Julio Vallejos, que aunque no es de gran promedio ofensivo, te saca muchos outs, y Montiel. Cuando el pitcher sea menor podría utilizar al zurdo Roberto Delgado en el ataque”.



La temporada pasada el Bóer clasificó de cuarto a la semifinal con balance 23-16, y se quedó a tres juegos del segundo lugar en la semifinal, con balance 10-13, como tercer lugar.



Esta vez el conjunto espera una mejor temporada, y eso se conseguirá con la excelente combinación de peloteros. “Éste es un mejor Bóer”, asegura Joseph Mendoza.