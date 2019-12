Breves del ring

Panamá vs. Nicaragua

La Promotora y Eventos del Istmo de Panamá, en conjunto con Pinolero Boxing, está por confirmar una velada boxística en la capital canalera en la que René “El Chirizo” González se mediría a Joel Cerrud, Marlon “La Rata” Aguilar a Jorge “El Gladiador” Samudio, y Orlando “El Duque” Membreño ante Amed “Cloroformo” Díaz.



“Estaría programada para el siete de mayo en Panamá, y después se haría una revancha a inicios de julio en Nicaragua, para darle más expectativa al espectáculo”, dijo Marcelo Sánchez, dueño de la promotora Pinolero Boxing.



Nocaut a las drogas en abril

Para la segunda quincena de abril podría realizarse en Nicaragua la velada Nocaut a las Drogas, siempre que la Asociación Mundial de Boxeo le dé el visto bueno al proyecto.



Según informó Renzo Bagnariol, dirigente de la AMB, la semana próxima será clave para decidir quiénes de los nicas podrían tener acción y ver los posibles rivales, que por ahora se maneja puedan ser colombianos y panameños.



“Creo que podrían pelear Luis Pérez, René ‘El Chirizo’ González, Daniel ‘El General’ Díaz, el mismo Santos Benavides, si así lo quiere, también Nerys Espinosa. Pero esta vez haríamos una velada con ocho peleas como máximo, para no hacerla muy larga”, dijo Bagnariol.



A Puerto Rico

El nicaragüense Benjamín Mendoza, quien estaba previsto medirse ayer en la velada de Pinolero Boxing ante Eddie “Torito” Castro, finalmente no pudo hacerlo porque consiguió una pelea en Puerto Rico el próximo fin de semana.



Su rival será César Seda, un boricua de 22 años que luce un registro invicto en diez combates, con seis nocauts. La pelea está pactada en las 108 libras en un recorrido de ocho asaltos.



“Recibió esa oferta y no podíamos dejar que la perdiera”, comentó Sánchez.