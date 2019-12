Todos fuimos “noqueados”

Hay frustraciones que nunca se olvidan, que el viento no puede llevarse, que el tiempo no puede borrar. Hechos que como heridas que permanecen abiertas por siempre, con sangre goteando, provocan quejidos como los de un muerto.



No, no era posible que estuviéramos viendo derrotado a Alexis Argüello, la Torre Eiffel de nuestro deporte. Ninguno de nosotros contempló la posibilidad de esa noche triste.



Aquel amanecer del 17 de febrero de 1974 todos nos sentimos “noqueados” por Ernesto “Ñato” Marcel. El país entero estaba en la lona. La experiencia, habilidad y sangre fría del púgil panameño habían logrado inutilizar la capacidad de agresión y golpeo destructivo de Alexis Argüello.



Nos resistíamos a creerlo. Marcel danzando con sus brazos en alto y Argüello derrumbado en su esquina, con su rostro desencajado, llorando junto con el país.



Sabíamos que Marcel tenía un par de piernas ágiles y resistentes, un poder asimilativo admirable, una flexibilidad envidiable y una mayor cuota de tecnicismo. Pero ¿y qué? Eso sólo lo convertía en un rival doblemente peligroso. Sin embargo, estábamos seguros que no podría escapar a la furia huracanada y golpeo mortífero de Alexis. Ese 16 de febrero estaríamos festejando al primer campeón mundial de boxeo pinolero. Estaba escrito.



No fue así. Marcel, un púgil que le había ofrecido una tórrida batalla a Shibata en Japón; que fue a despojar a Antonio Gómez de su título en Venezuela; que soportó el ataque abierto de hombres como Marcano y “Mano de Piedra”, conservando la vertical, era sin lugar a dudas un adversario temible. En un largo trayecto no sería nada extraño que aún sin la ayuda de los jueces, saliera con la diestra en alto, pero nosotros, embriagados de optimismo y cobijados de confianza ciega, lo subestimamos y perdimos eso de vista.



Cuando llegó la hora de la verdad y Marcel comenzó a establecerse y crecer como amenaza, nos sentimos sentados sobre las brasas. Mientras las dificultades se multiplicaban, esperábamos una de esas ofensivas devastadoras de Argüello.



A ratos, como me anticipó Harmodio Icaza, Marcel era quien decidía cuándo había que pegar y cuándo escapar. Entraba y salía relampagueantemente, pero cuando era forzado a detenerse y fajarse, fue golpeado fuertemente. Eso explica por qué se vio muy lastimado en ciertos pasajes, como en los candentes asaltos diez y 11, cuando Alexis pareció estar próximo a la victoria.



La rara resurrección de Marcel en el round 12 y su forma de manejar el cierre de combate frente a un peleador que nunca había recorrido 15 asaltos, le permitieron conservar la ventaja en las tarjetas.



Para derrotar a Marcel se necesitaba ser más rápido y preciso, disponer de mejores recursos y tener mayor madurez para poder resolver las complicaciones. Faltaba recorrer unos cuantos metros de aprendizaje, y Alexis se quedó corto.



Cuando escuchamos el fallo, sentimos que nos habían amputado brazos y piernas y nuestros corazones latían débilmente. Estábamos “noqueados”.