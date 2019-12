VCP favorito

Mañana, a partir de las once de la mañana, rodará el balón en la primera jornada del Torneo de Fútbol de Segunda División Clausura 2008, que presenta como principal favorito para terminar en lo más alto del podium al VCP-Chinandega, propiedad del grandes ligas Vicente Padilla.



Los monarcas nacionales del Apertura se reforzaron para el Clausura, y hoy son más favoritos. El equipo está más acoplado y supera a todos los adversarios, especialmente al Managua FC, que era su principal rival, conjunto que perdió fuerza ante el éxodo de muchos jugadores que no estuvieron de acuerdo con las adquisiciones en el cuerpo técnico.



“Hoy ese equipo está mejor que el del Apertura, los jugadores están más acoplados, no hay lesionados. La llegada del hondureño Wilfredo Balladares nos vino a cerrar un hueco por el lateral izquierdo. La motivación que nos ha dado Vicente es grande y no le vamos a fallar. Llegaremos a Primera”, confesó el técnico Eduardo Alonso.



El VCP Chinandega acumula 26 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Fue campeón de Tercera División con balance 12-0, y en el Apertura de Segunda División se coronó con 8 triunfos y seis empates, desde la fase regular a la semifinal y final.



El otro finalista del Apertura, el Managua FC, cambió su junta directiva, pero vio partir de la nómina a los jugadores Milton Bustos, Tyrone Acevedo, los hermanos David y Javier Solórzano, Manuel Alas y Yaroc Alemán. La permanencia del hondureño Víctor Carrasco depende de la llegada de tres supuestos jugadores brasileños.



La fase regular del Clausura se extenderá hasta el 27 de abril. Las semifinales se harán los días cuatro y 11 de mayo, la final, el 18 y 25 de mayo. De ser necesario, el vencedor del Clausura jugará contra el VCP Chinandega por el título nacional.



Los competidores son los mismos del Apertura, divididos en los mismos grupos. En el A, están el Managua FC, Chinandega FC, Deportivo Miller, Max Juventus, UNAN-Managua y León. En el “B”, el VCP Chinandega, Xilotepelt, Matagalpa, Lazio Chinandega, Deportivo Granada y Villa Austria.