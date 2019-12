Taylor expone todo

LAS VEGAS / AP.- Ya antes de que Kelly Pavlik lo golpeara hasta dejarlo dormido contra las cuerdas hace cuatro meses y medio, Jermain Taylor había perdido de vista todo lo que lo había llevado a ser campeón invicto del peso mediano.



Ahora que enfrenta con honestidad las causas fundamentales de su única derrota, Taylor confiesa que perdió la pasión por el boxeo durante sus dos años de reinado. Cuando por fin tuvo todo lo que quería, comprendió que había olvidado cómo lo consiguió.



“En este deporte no se puede dar nada por sentado”, dijo Taylor, “y creo que lo hice durante un tiempo”.



No entrenaba con el mismo celo con que lo hacía desde su tiempo de aficionado, llegaba tarde al trote matutino y evitaba esos detalles que son cruciales en este deporte. Estaba fascinado con la buena vida fuera del ring: en su bote, con su familia y en las calles de Little Rock, donde era un héroe infalible.



Pero tal vez el tremebundo puño derecho de Pavlik le aclaró un poco las ideas.



El hombre que se había cansado del trajín dice que ha vuelto a él para la revancha con Pavlik hoy sábado por la noche en el MGM Grand Garden, un estadio en el cual debería recordar qué está en juego en una pelea crucial para su carrera. En julio de 2005 Taylor ganó cuatro títulos de la categoría mediano en el MGM, con una victoria por fallo dividido sobre Bernard Hopkins.



Hizo cuatro defensas, ninguna de las cuales resultó demasiado impresionante.



Taylor dijo que fue su mal estado físico lo que le impidió noquear a Pavlik en el segundo asalto de su primer combate. Y ese mal estado físico hizo que Pavlik lo noqueara con varias derechas demoledoras.



Si Taylor no es capaz de mantener su disciplina y aprovechar sus ventajas físicas en la revancha, existe la posibilidad de que Pavlik, con su tremendo golpe, lo duerma otra vez.



No es una posibilidad que Taylor pueda visualizar después del sacrificio diario de correr por el monte Charleston a las seis de la mañana durante sus ocho semanas de entrenamiento en Las Vegas. Dice que está haciendo el esfuerzo necesario y no lo derrochará.



“Pavlik es un chico fuerte, pero bastante elemental”, dijo Ozell Nelson, el entrenador que ha vuelto a hacerse cargo después de trabajar con Taylor desde su juventud. “Jermaine es mejor boxeador. Creo que no le importa tanto recuperar sus coronas. Lo más importante es ganarle al tipo que le ganó”.