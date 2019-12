Bryant a medio gas

Kobe Bryant, con lesión, no jugaría a plenitud si lo envían a la duela.



New Orleans / AFP.- El astro Kobe Bryant dijo este viernes que estará vestido para el Juego de las Estrellas de la NBA mañana domingo en New Orleans, pero sólo jugará a media máquina si se lo piden, para no agravar la lesión que padece en un dedo de la mano derecha.



Bryant sufrió un desgarro completo de un ligamento del dedo pequeño de la mano derecha, lesión que de agravarse podría llevarle a la mesa de operaciones y poner fin a su temporada y participación en los Juegos Olímpicos de Pekín.



“No voy a jugar. Voy a descansar y mantenerme lo más saludable posible”, dijo Bryant a la prensa en New Orleans.



La estrella de Los Ángeles Lakers planea vestir la camiseta de la Conferencia Oeste mañana domingo, pero sólo porque las reglas de la Liga exigen que un jugador seleccionado debe participar en el Juego de Estrellas si actuó en el último partido de su equipo antes de la pausa para el encuentro de exhibición.



“Esas son las reglas de la NBA. Tengo que estar en el partido. Si usted juega en el último partido antes, tiene que jugar entonces el Juego de Estrellas. No quiero ser suspendido”, expresó Bryant.



Seleccionado el Jugador Más Valioso del pasado año, Kobe se dio de baja de la competencia de tres puntos y asegura que debido a su lesión sólo saldrá a la cancha desde la banca si se lo pide el técnico del Oeste, Byron Scott.



Manifestó que tratará de evitar en lo posible la operación recomendada por los médicos, a fin de poder ayudar a los Lakers en esta campaña, más ahora que se reforzaron con el español Pau Gasol, y formar parte además del equipo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos.



“Prefiero demorar cualquier operación hasta después de los Olímpicos”, añadió.



Los astros Jason Kidd y LeBron James, rivales de Bryant en el Juego de Estrellas, pero compañeros en el equipo olímpico, desean que el canastero se recupere para que pueda viajar a China.



“Kobe es muy competitivo. Es duro. Deseo que su dedo se sane”, apuntó Kidd, armador estrella del Este.



James, líder anotador de la temporada, hubiera querido un duelo de clavadas y jugadas acrobáticas con Bryant mañana domingo, pero señala que lo más importante ahora es que se cure.



“Con esta lesión, no importa lo que pase en el Juego de Estrellas. Necesita tomar un descanso y si usted está lesionado, ésta es la mejor semana para recuperarse. Él sabe lo que está haciendo”, argumentó James.



LeBron, señalado como uno de los más talentosos jugadores de la NBA, dejó claro quién es el mejor jugador de la Liga.



“¿Quién es el mejor, Kobe o yo?”, se preguntó, y respondió seguidamente: “Sin dudas que Kobe. ¿Hay algún mejor jugador que Kobe en la Liga ahora? Nadie”.