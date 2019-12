Ronaldo inactivo durante 9 meses

La operación en la rodilla izquierda de Ronaldo salió bien, pero todavía es muy pronto para decir si el delantero del Milán volverá a jugar fútbol, indicó este vienes la clínica parisina donde está hospitalizado.



Después de la operación de dos horas el jueves en la clínica Pitie-Salpetriere, el astro brasileño tendrá que permanecer hospitalizado ocho días en la unidad de terapia física, para luego recibir tratamiento en un centro especializado, informó el sanatorio en un comunicado.



Ronaldo no podrá jugar al menos por ocho o nueve meses, indicó el centro.



“Es muy pronto para decir cuáles son las probabilidades de que Ronaldo vuelva a jugar fútbol”, indicó el hospital. “Eso dependerá no sólo de la cirugía, sino también de la terapia física y la motivación de Ronaldo, que ahora tiene 31 años, para volver al deporte de alto nivel”.



El médico Gerard Saillant, quien ayudó en la operación realizada por Eric Rolland, le dijo al diario L’Equipe que todo “salió bien”.



“La operación salió bien”, dijo Saillant, quien operó a Ronaldo de una lesión similar en la rodilla derecha en 2000.



“La intervención fue la misma de 2000. El período de recuperación debe durar nueve meses”, indicó Saillant, según L’Equipe.



Ronaldo se rompió el tendón rotuliano de la rodilla izquierda el miércoles en el empate del Milán 1-1 con el Livorno por la Serie A. El “Fenómeno” llevaba apenas tres minutos en la cancha cuando se lesionó.



El Milán expresó su confianza y deseo de que Ronaldo pueda volver a jugar. El técnico Carlo Ancelotti opinó que el ariete podría jugar por otros dos o tres años, pero puso una condición importante.



“Depende de él porque se requiere una mayor determinación, sabiendo que puede volver a jugar al máximo dos o tres años. Si lo quiere fuertemente, lo podrá hacer”, expresó.



Su regreso a las canchas “depende sólo de él, solo él sabe por lo que tendrá que pasar, le deseo que tenga la voluntad de volver porque, creo que aún tiene tiempo para hacer cosas importantes”.



Aclaró que no se siente en absoluto responsable por la lesión: “¿No estaba en las mejores condiciones? Si debemos nombrar a todos aquellos que no estaban en las mejores condiciones... Ronaldo estaba en condiciones de jugar, no tenía ningún problema.



Ronaldo había pasado casi toda la temporada con diversas lesiones, que le impidieron jugar con continuidad.