Seles se retiró

Ganadora de nueve torneos de Gran Slam, la estadounidense de origen serbio Mónica Seles anunció el jueves su retiro de las canchas de tenis.



El anuncio, hecho a través de comunicado de prensa, pone fin a la gloriosa carrera de Seles, ahora de 34 años, y quien conquistó 53 torneos individuales y seis título de dobles en el circuito profesional WTA.



“El tenis ha sido siempre una gran parte de mi vida. He estado por un tiempo considerando mi regreso al juego profesional, pero ahora he decidido no seguir adelante”, dijo la ex número uno mundial.



Seles se encaramó en el máximo escaño del ranking mundial WTA en marzo de 1991 y lideró la clasificación por 178 semanas por más de dos años.



Nacida en la ex república de Yugoslavia y naturalizada ciudadana estadounidense en 1994, la tenista poseedora de un poderoso revés de mano zurda acumuló 595 victorias frente a 122 derrotas en singles, y récord de 89-45 en dobles.