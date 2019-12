Como todo deportista triunfador, que cada día mejora, la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua celebró ayer en el hotel Crowne Plaza, la XVII Ceremonia de Premiación a los Mejores del Deporte Nicaragüense, dedicada merecidamente al doctor Oscar Larios Moreno.



En el acto, José “Quiebra Jícara” Alfaro, campeón mundial de las 135 libras de la AMB, como atleta profesional del año, junto a Orlando Rizo, medallista en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro, y atleta aficionado dl 2007, encabezaron la premiación, que también incluyó a los deportistas escolares y discapacitados que lograron actuaciones deslumbrantes.



La sala de convenciones del hotel se convirtió en el lugar idóneo para encontrar ejemplos a imitar desde todos los escenarios deportivos. Dalila Rugama en atletismo, Modesta Rojas en fútbol, Ofilio Castro en béisbol, Alfaro con su espectacular desempeño en 2007 que lo llevó hasta el título, Rizo, Román “El Chocolatito” González y tantos otros galardonados.



“Me siento dichoso porque he puesto mi nombre en la historia de Nicaragua. Nada me podría hacer feliz que ganarme este título y recibir de ustedes (cronistas) el premio, del que también tienen una parte ganado, porque siguen paso a paso nuestras actuaciones”, dijo emocionado Alfaro después de la premiación.



Entre los galardonados no podía faltar la crónica deportiva, incluyendo nuestro reportero gráfico, Jerónimo Oporta, quien recibió la distinción del mejor en esta categoría para 2007. El acto terminó con un emotivo discurso de Iván Centeno, mejor en televisión, representando a los colegas premiados, Edgard Rodríguez, Janyeska Sequeira y Miguel Mendoza, en una premiación inolvidable.