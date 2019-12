“No hay que condenarlos”

Contrario a los que han calificado de cobardes e inmaduros a los siete futbolistas que se regresaron de la escuela de talento de los Tigres do Brasil, el presidente y dueño de esta institución, Miguel Larios, pidió a través de una entrevista a EL NUEVO DIARIO que no se les condene por una decisión que ellos consideraron justa.



“No puedo condenarlos, porque son jóvenes y todos cometemos errores. Ahora lo puedo decir, cuando fui a Brasil a estudiar, la única razón por la que no me regresé fue porque no tenía el pasaje. Si no, me regreso. ¿Y eso me hubiera hecho cobarde o inmaduro? No creo. Sencillamente ellos tomaron esa decisión porque consideraron que era la mejor”, explicó Larios.



“Las condiciones estaban para recibirlos, quizá fallamos en no tener un programa específico para atenderlos, pero era cuestión de tener un poco de paciencia y quizás eso les faltó. Queríamos que se quedaran, para que vivieran el fútbol como en Brasil, que compartieran el agua con los brasileños y se desarrollaran como los de allá”, agregó el nica-brasileño.



El dirigente de los Tigres, que ayer recibió el reconocimiento en la premiación de la ACDN como el activista del año, explicó que los nicas quizá no comprendieron que llegaban a un país en otras condiciones, distintas a las que uno puede estar acostumbrado en su tierra.



“Ellos tenían chance, todos, de desarrollarse con la preparación que les daríamos allá. Pero quizá fallamos en que no los preparamos para adecuarse a las condiciones a las que iban, que no son como a las que están acostumbrados en sus casas”, sostuvo.



“Sin embargo, independiente de que se regresaron, no considero que el proyecto fue un fracaso, porque nos sirvió como experiencia para que todos mejoremos las condiciones de los próximos que recibiremos en los Tigres”.



Para eso, los mismos “Tigres debemos hacer ajustes en tener un procedimiento rígido en toda la preparación, pero también en eso fallamos, en orientar a los jugadores en cómo debían acoplarse al sistema de un futbolista en Brasil”.



Tampoco cree conveniente que se les castigue, como se ha sugerido, pues no sería lo mejor para sus carreras, menos como seres humanos que necesitan una oportunidad.



“No pertenezco a la Federación y quizá mi opinión vale poco, lo digo con humildad. Yo, como ser humano, he mirado muchas fallas en mí mismo y en otros, y crecí perdonando, crecí corrigiendo, crecí como empresario dando segunda oportunidad. En mi opinión, lo digo como Miguel Larios, no sancionaría de ninguna manera”, concluyó.