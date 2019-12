Sulaimán no ve listo a Chávez Jr.

José Sulaimán, dirigente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), afirmó que el hijo del ex campeón mexicano Julio César Chávez tiene todavía mucho por aprender si quiere ganar un título en el pugilismo profesional.



“Debe aprender a caminar en el cuadrilátero, utilizar la mano izquierda y subir su guardia”, comentó Sulaimán después de ver el fin de semana pasado el triunfo de Julio César Chávez hijo sobre el peleador estadounidense José Zelaya por nocaut en el octavo round.



Chávez hijo ganó el título continental de América del CMB en la división súper welter al vencer por nocaut a Zelaya, quien dominaba la pelea por su mejor técnica, pero sucumbió ante la fuerza de los golpes del mexicano.



Para Sulaimán, el hijo de Chávez, invicto con 35 triunfos y un empate, tiene posibilidades de luchar en el futuro por el cinturón del peso medio, porque para su estatura y complexión le será difícil mantenerse en su actual división.



El dirigente del CMB le recomendó al hijo del ex campeón mundial prepararse de mejor manera, mejorar la guardia y aprender a llevar la iniciativa sobre sus rivales.



Julio César Chávez padre fue campeón mundial en tres divisiones distintas y tiene la marca de más defensas titulares con 32 consecutivas y un palmarés de 111 combates ganados, cinco derrotas y dos empates.



El ex campeón recibirá un homenaje oficial en el balneario de Cancún, caribe mexicano, el próximo seis de marzo, dos días antes de la pelea por el título de peso completo entre Oleg Maskaev y Samuel Peter.