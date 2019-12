Duelo capitalino

La rivalidad entre los oncenos capitalinos, Walter Ferreti y el América, podría retomar efervescencia en este Torneo de Clausura después que se refuercen, aunque los rojinegros saltan como favoritos, incluso para pelear el título con el campeón nacional: el Real Estelí.



Americanistas y rojinegros se miden hoy (3:00 p.m.) en el Estadio Olímpico del IND, bajo circunstancias favorables para el Ferreti, que viene de quitarle la racha de 32 partidos sin perder al Real Estelí en su casa, en tanto, los rojos también lograron un triunfo 3-2 a media semana ante el debilitado equipo de Jalapa.



En los rojinegros la consigna obligada es llegar a la final a cualquier costo, luego reforzarse con Silvio Avilés, Denis Espinosa, César Salandia, Ariacny Alvarado y Milton Zeledón, que resumen junto a Emilio Palacios, Lucas Piccinini, Mario Gastón, Kevin Argüello, Erick Vallecillo, Héctor Pérez, y compañía, un club para convertirse en un serio rival al título.



Y aunque el Ferreti aún debe encontrar la manera de mover sus fichas para lograr un mejor rendimiento, y al parecer va por buen camino con su resultado ante Estelí, el América parece que tiene una tarea más difícil, por lo que se ha visto en las primeras tres jornadas.



Ha sido importante la llegada de Ezequiel Jerez, Pavel Márquez, Jaime Crisanti, Jorge Hernández y Octavio Montiel, pero aún el técnico Glen Blanco no logra que su equipo mueva el balón con eficiencia desde la media cancha.



Ese problema fue evidente incluso ganando contra los jalapeños, y la presión de un equipo de más calidad como el Ferreti, podría limitar más a los americanistas.



Sin embargo, por la rivalidad que estos clubes han ido avivando en la cancha y fuera de ella, no se duda que pondrán su mejor esfuerzo para no cederse espacio. Para ponerle más sabor al partido, el Ferreti necesita una victoria para mantenerse en la cima del torneo con siete puntos, mientras el América sigue en la zona de descenso y en cada duelo se podría jugar su permanencia en la Primera División.



En otro juego importante, el Real Estelí llega a la ciudad de Bluefields para medirse a los locales (11:00 a.m.), que deben lucir en su alineación a Rudel Calero, ex jugador de los norteños, pero que ha vuelto al equipo que lo vio nacer en el balompié de primer nivel.



En Diriamba, los Caciques del Diriangén, empatados en la cima con el Ferreti, reciben a los Venados de Masatepe, a las 3:00 p.m. En Ocotal, en el Estadio “Roy Fernández”, el Deportivo Ocotal, ubicado en el tercer lugar de la tabla, se enfrenta a un Real Madriz que está muy distante del que disputó dos finales en el campeonato pasado.



Y en San Marcos, los caraceños se miden al Deportivo Jalapa (3:00 p.m.), con la clara intención de seguir ascendiendo en la tabla de posiciones, pues los jalapeños, últimos en la tabla general, siguen dando tumbos y se han convertido en uno de los candidatos a descender a la segunda división.