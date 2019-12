Doblete de David Suazo

El Inter de Milán derrotó 2-0 al Livorno gracias a un temprano doblete del hondureño David Suazo, este sábado en San Siro, por la 23ª jornada del “calcio”, y aumentó su ventaja a la cabeza de la liga italiana de fútbol, colocándose a once puntos del AS Roma, que perdió 1-0 con la “Juve”.



El club lombardo, que sumó su 18º triunfo de la temporada, se destaca así, como líder invicto por encima de sus perseguidores inmediatos, AS Roma (2º a 11 puntos) y Juventus (3º a 12).



En el tercer y último partido de este sábado, el AC Milán empató sin goles en su visita al Parma (16º) y se colocó 4º provisional, con los mismos puntos (38) que la Fiorentina (5º), que hoy domingo recibe al Catania (14º).



En San Siro, el entrenador Roberto Mancini aprovechó la visita del Livorno (15º) para dejar en el banquillo a algunos titulares, como Zlatan Ibrahimovic, Julio Cruz o Marco Materazzi, de cara al importante partido en Liverpool el martes, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. El equipo de Anfield llegará al partido herido por su eliminación este sábado en los octavos de la Copa de Inglaterra, donde se vio sorprendido 2- 1 por el modesto Barnsley, de la segunda división.



Otra buena noticia para el Inter fue el regreso de tres jugadores tras sus lesiones, el lateral Maicon y los centrocampista Dejan Stankovic y Luis Figo, este último en su primer partido tras la fractura de peroné que sufrió a principios de noviembre.



La “Juve” no estuvo muy brillante en su triunfo en el estadio Delle Alpi y, aunque no creó muchas ocasiones de gol salvo a balón parado, fue precisamente con un tiro libre desde 25 metros como el capitán Alessandro Del Piero (45) marcó la diferencia, tras una falta del francés Mexès sobre el checo Pavel Nedved. Tras el tropiezo del AS Roma, el Inter se dirige con paso firme hacia su tercer título seguido, con 18 victorias, cinco empates y ninguna derrota. Con el mejor ataque del “Calcio” (48 goles) y la mejor defensa (13), el equipo de Milán avanza imparable.