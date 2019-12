Debe mejorar defensa

La demostración de coraje que ofreció el viernes en el “Alexis Argüello” René “El Chirizo” González fue impresionante. Con una determinación inquebrantable saltó de su butaca en el cuarto asalto para irse encima del panameño Armando “El Monito” Rojas, como si jamás hubiera estado al borde del nocaut en el round anterior.



Su hombría lo sacó a flote, aunque sigue siendo discutible el hecho de que no le pararan la pelea a González en la tercera vuelta, cuando parecía noqueado luego de sufrir por más de un minuto la furia del canalero. Si la pelea no hubiera sido en Nicaragua, seguramente estuviéramos hablando de un nocaut en su contra. Eso ya es historia. No obstante, en medio del triunfo es necesario apuntar algunas debilidades que resaltaron en su boxeo y que serían claves ante un rival de mayor nivel.



“El Chirizo” lució frágil en su defensa ante el estilo del panameño, pues las veces que insistió con un “volado” de derecha, éste llegaba a su destino sin la reacción oportuna. Fue ese mismo golpeo el que dejó en malas condiciones al nica en el tercer round.



Sin duda, la preparación y la pegada de González fueron determinantes, precisamente con la que casi noqueó al canalero en el primer asalto, pero con un poco de movilidad que dejó fuera de distancia al nica, “El Monito” ganó el segundo round y por poco liquida en el tercero.



En esos dos asaltos, el “Chirizo” evidenció su poco dominio para caminar sobre el ring, sumado a los enormes problemas que le provoca un blanco arisco como el panameño. Por eso fue necesario acorralarlo en una esquina en el cuarto asalto para sacarle la pelea.



Algo similar estaba ocurriendo con Marlon “La Rata” Aguilar en los primeros rounds con el canalero Leopoldo “El Tiburón” Arrocha, quien jamás demostró argumentos para ganar el combate.



Sin embargo la movilidad del panameño y su baja estatura estaban dejando fuera de distancia al nica, hasta que en los últimos rounds, haciendo su cuerpo hacia atrás, con movimientos de cintura y cerrándole las salidas, pudo sacar una clara ventaja de la pelea. En general, se trató de una velada atractiva la de Pinolero Boxing, que promete para en marzo otra cartelera mucho más atractiva que ésta.