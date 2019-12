Daniel Gibson una fiera

NUEVA ORLEANS / AP

Daniel Gibson encestó 11 triples, una cifra sin precedentes, para totalizar 33 puntos, que ayudaron el viernes a que el equipo de estrellas de segundo año de la NBA se impusiera por 136-109 a los mejores novatos. Gibson fue el Jugador Más Valioso del partido, que se realiza como antesala al Juego de Estrellas de la NBA.



El jugador competiría también en el torneo de triples. Será difícil vencerlo, si tiene la puntería que mostró frente a los novatos.



Se quedó a tres puntos del récord en este partido, impuesto por Amare Stoudemire en 2004.



“Mi confianza estuvo muy bien esta noche, y espero que no se me acabe”, dijo Gibson, quien tuvo la oportunidad de empatar la marca de Stoudemire, pero no acertó su tiro desde cerca de la media cancha, justo cuando sonó el timbrazo.



Rudy Gay añadió 22 puntos, mientras que Brandon Roy y Jordan Farmar aportaron 17 cada uno, por los de segundo año, que se llevaron su sexto triunfo consecutivo en este duelo.



Kevin Durant, la segunda selección en el reclutamiento universitario, anotó 23 puntos por los novatos. Al Horford totalizó 19, mientras que Sean Williams, de los Nets, sumó 17 puntos y 10 rebotes.



Como es habitual en estos partidos, no hubo una gran labor defensiva. Las cosas se les complicaron a los novatos cuando los jugadores de segundo año comenzaron a anotar triples.



Los novatos tuvieron la ventaja al final de la primera mitad, antes de que comenzara el ataque de Gibson, quien embocó dos triples seguidos para convertir un déficit de tres puntos en una ventaja de tres. Gibson añadió tres triples en los siguientes minutos para dar a los de segundo año una ventaja de 55-44.



“Una vez que él encuentra la puntería, que encesta dos o tres, sigue haciéndolo. Esta noche logró 11”, dijo Durant, quien igual que Gibson jugó en la universidad de Texas.



“Estoy feliz por él. Fue una selección de segunda ronda y ahora es el Jugador Más Valioso en el duelo de novatos”.