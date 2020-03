¿Quiénes brillarán?

Una vez más, la 57 edición del Partido de las Estrellas servirá para que los profesionales millonarios de la NBA disfruten de su “merecido” descanso después de completar la primera mitad de la temporada regular, y este año el escenario elegido es el New Orleans Arena.



Al margen de los actos “benéficos” en los que durante el día participan las estrellas de la NBA, para luego disfrutar al máximo de la noche “especial” de New Orleans, los jugadores seleccionados que van a participar en el partido de hoy domingo tienen muy claro que su “misión” es ofrecer el espectáculo del “Showtime”.



Por eso, hablar del aspecto deportivo, en cuanto a competición se refiere, no tiene ningún sentido, y los respectivos entrenadores de los equipos de la Conferencia Este y Oeste también lo entienden así, por lo que su misión es lograr que al final no haya lesionados.



Algo que les costó a varios jugadores del Este quedarse sin participación, como ha sido el caso de los aleros Kevin Garnett, de los Celtics, y Caron Butler, de los Wizards, sustituidos por Rasheed Wallace, de los Pistonst, y Ray Allen, de los Celtics, respectivamente. El entrenador del equipo del Este, Doc Rivers, quedó satisfecho con la selección que hizo el comisionado de la NBA, David Stern, de elegir a Allen, jugador que tiene bajo su dirección en los Celtics.



Al margen de la ausencia de Garnett, que se encuentra en New Orleans como el resto de las estrellas disfrutando de la fiesta y el descanso, el alero LeBron James, de los Cavaliers, es sin discusión la gran atracción del equipo.



Los otros cuatro titulares, ya muy alejados del interés que genera James, son el base Jason Kidd, al final no será traspasado a los Mavericks; Dwyane Wade, del desahuciado Heat; el especial centro Dwight Howard, del Magic, y el alero Wallace, que ocupa el puesto del lesionado Garnett.



Rivers está convencido que cuenta con las estrellas suficientes para hacerle frente al equipo del Oeste, donde la gran duda es el escolta Kobe Bryant, de Los Ángeles Lakers, lesionado, en el dedo meñique de la mano derecha, que ya no será sustituido, pero podría jugar muy pocos minutos y sin ningún tipo de esfuerzo para no correr peligro de agravar la fractura de ligamento que sufre.



El entrenador del equipo del Oeste, Byron Scott, tampoco tiene problemas a la hora de darle descanso a Bryant, porque en el banquillo tiene a jugadores de gran calidad, entre ellos al base Chris Paul, la gran estrella de los Hornets, que él mismo dirige.



Mientras que el resto de los cuatro puestos titulares estarán ocupados por el base Allen Iverson, de los Nuggets; su compañero de equipo, el alero Carmelo Anthony, Tim Duncan, de los Spurs, y el centro chino Yao Ming, de los Rockets.



Los grandes favoritos para el triunfo entre el público local son las estrellas del Oeste, donde está su gran ídolo, Paul, quien con sólo 21 años ya aspira a ser el ganador del Jugador Más Valioso (MVP) de la liga, y los Hornets son el equipo con la mejor marca, por encima de los Suns.



A pesar de la gran victoria por 153-132, que el equipo de la Conferencia Oeste logró el año pasado en Las Vegas, se encuentra todavía muy lejos de los triunfos conseguidos por el equipo de la Conferencia Este, que ha ganado 34 partidos, el último fue en 2006, en la 55 edición que se disputó en Houston.



Pero al margen del espectáculo deportivo, los dos grandes fines que tiene la celebración del partido en Nueva Orleans están relacionados con ayudar a la reconstrucción de la ciudad que sufrió el desastre del huracán Katrina y a intentar elevar el interés de los aficionados locales por el básquetbol de la NBA.