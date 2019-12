Preocupados por Pujols

El manager Tony La Russa y el cuerpo médico de los Cardenales de San Luis seguirán de cerca esta temporada la condición del codo derecho de su toletero Albert Pujols.



El dominicano, que decidió no operarse para corregir una lesión en el ligamento del codo, está menos preocupado. Pujols dijo que no cambiará su rutina mientras se alista para el inicio de la temporada de Grandes Ligas. “Si se rompe (el ligamento), se rompe”, dijo el inicialista. “Uno no puede controlar eso”.



Pero los Cardenales harán todo lo posible para evitar que eso suceda.



Pujols llegó el viernes al sur de la Florida y se sometió esa misma tarde a su primera práctica en las instalaciones de los Cardenales. El dominicano estuvo este sábado por la mañana en la caja de bateo, mucho antes de que llegaran los pitcheres y catcheres.



La lesión ha molestado a Pujols desde 2003 y empeoró la temporada pasada.



“No tenía sentido operarme para limpiarlo (el codo), cuando limpiarlo no iba a mejorarlo”, indicó el jugador. “Tiene que ver con el ligamento”. Aunque los números de Pujols en 2007 fueron como siempre espectaculares --promedio de .327, con 32 jonrones y 103 remolcadas-- La Russa notó un cambio en el swing de Pujols.



“Vamos a estar pendientes”, comentó La Russa este sábado. “Hablando esta mañana con los preparadores físicos, una de las mayores preocupaciones es cuando lance, así que vamos a ser muy cuidadosos. También podría empeorar bateando”.



La lesión le molesta más a Pujols cuando lanza la pelota que cuando batea. Hasta ahora el toletero ha hecho ambas cosas en los campos de entrenamiento. “Cuando llego a los campos de entrenamiento no me molesta”, expresó. “Se irrita durante el año cuando estoy bateando y lanzando y haciendo otras cosas sin descanso”.



“Ni siquiera estoy pensando en eso. Voy a hacer lo que tenga que hacer para estar listo. Si llega al punto en que necesito tratamiento, recibiré tratamiento. Ahora mismo de la forma en que se siente no tenemos que hablar de tratamiento. Se siente bien”.



Valverde impresiona

KISSIMMEE

José Valverde era todo sonrisas al arribar este sábado al campo de prácticas de los Astros de Houston, a pesar de que un día antes perdió su caso de arbitraje salarial con el equipo.



El pelotero de 28 años de edad pedía 6.2 millones de dólares, y en lugar de eso recibirá 4.7 millones esta temporada, lo que representa más del doble de lo que cobró el año pasado con Arizona, donde lideró las Grandes Ligas en salvamentos con 47.



El dominicano dejó a un lado cualquier resentimiento al ponerse el uniforme de los Astros por primera vez. Valverde se sentó con el manager Cecil Cooper antes de la primera práctica y dejó una buena impresión en el campo.



El derecho lanzó por espacio de 15 minutos, mientras Cooper y el coach de pitcheo Dewey Robinson observaban de cerca.



“Tuvo mucho éxito el año pasado, esperamos que lo pueda repetir ahora”, dijo Cooper. “Él es el hombre, estoy seguro que recibirá la pelota y hará lo suyo”.



Finiquitar juegos ha sido uno de los grandes problemas de los Astros desde 2005.



Lidge salvó 42 juegos ese año, pero siempre será recordado por permitir un jonrón de tres carreras de Albert Pujols en el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.



Lidge dejó escapar seis ventajas en 2006 y ocho de las 25 totales que tuvieron los Astros la temporada pasada.