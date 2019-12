Sosa espera oferta

El toletero dominicano Sammy Sosa todavía no tiene contrato para la temporada de Grandes Ligas que se avecina, pero mantiene la esperanza de que llegue una oferta.



“Queda una semana antes de comenzar los entrenamientos, a ver qué pasa y después veremos”, dijo Sosa en declaraciones publicadas este sábado en el Listín Diario.



Sosa, de 39 años, declaró que si no recibe ofertas de ningún equipo, entonces tomará una decisión sobre su carrera en los próximos días.



El dominicano tuvo un promedio de .252, con 21 jonrones y 92 remolcadas en 114 partidos con los Rangers de Texas la temporada pasada.



Manifestó que aún no tiene invitación de ningún club para los entrenamientos y dijo que declinó la oferta de los Rangers de Texas porque no se ajustó a lo que él busca.



“Yo no voy a precipitar las cosas, me voy a Miami y si me ofrecen algo que valga la pena, pues estaré en disposición de aceptar una oferta”, señaló el toletero.



Explicó que se ha mantenido entrenando duro en República Dominicana y en Miami y que está en excelentes condiciones físicas.



“Pero si lo que me hacen es una oferta para jugar sólo tres partidos a la semana prefiero quedarme en casa”, dijo. Sosa, quien acumula 609 jonrones de por vida, es uno de cinco peloteros en la historia con seis centenares de cuadrangulares.



Lo Duca se disculpa

VIERA, Florida

En sus primeras declaraciones desde su mención en el Informe Mitchell, el catcher de los Nacionales de Washington, Paul Lo Duca, se disculpó por lo que llamó “errores de juicio”.



Su disculpa se produjo en un comunicado distribuido el sábado por el equipo.



“Me disculpo con mi familia, todos mis fanáticos y toda la comunidad del béisbol por los errores de juicio que cometí en el pasado y por la distracción que ocasionaron”, expresó Lo Duca. “Estoy comprometido con ser el mejor jugador y persona posible, dentro y fuera del terreno, para los Nacionales de Washington y toda la comunidad del béisbol”.



Lo Duca es uno de más de 80 jugadores mencionados por el investigador del béisbol George

Mitchell en su informe sobre el uso de drogas en el béisbol de Grandes Ligas.



El informe fue publicado en diciembre, dos días después que los Nacionales anunciaron el fichaje de Lo Duca con un contrato de un año y cinco millones de dólares.