Tras el fracaso de 2007

PORT SAINT LUCIE, Florida / AP

José Reyes recorrió todos los rincones de los vestuarios el viernes con una sonrisa casi infantil, la misma que se le borró del rostro tan repentinamente en septiembre pasado.



“Hola, ¿qué hay?”, dijo una y otra vez el paracorto dominicano de los Mets de Nueva York, para anunciar entusiasta su llegada a los entrenamientos de la pretemporada, cuatro días antes de la fecha obligatoria en que los peloteros deben reportarse con el club. En ese momento, la campaña anterior parecía en el olvido. Seguramente los Mets quieren olvidar 2007 lo más rápido posible.



Después de que dejaron escapar una ventaja de siete juegos en el Este de la Liga Nacional, cuando restaban 17 encuentros de la campaña, los Mets se perdieron los playoffs y pasaron el fin de año preguntándose qué hubiera ocurrido en la postemporada.



“Realmente no volví a sentirme otra vez yo mismo, sino quizás hasta la Navidad”, dijo el manager Willie Randolph. “Éramos uno de los mejores equipos en la Liga Nacional, o quizás el mejor, hasta que nos metimos en ese hoyo”.



Los jugadores de los Mets se sintieron avergonzados por su derrumbe histórico. Algunos reconocieron que perdieron la concentración hacia el final de la campaña y que, quizás, dieron por un hecho que tenían el boleto para los playoffs.



¿Y los aficionados? Seguramente muchos no saldrán de su decepción sino hasta que los Mets ganen otra Serie Mundial. “Creo que todos sabemos que desperdiciamos una oportunidad dorada”, dijo Randolph.



El bache en que se metió Reyes fue uno de los motivos principales del colapso. El dominicano, dos veces elegido para el Juego de Estrellas, bateó para .205 en septiembre y no se asemejó siquiera al veloz primer bate que suele ser.



Sus problemas lo dejaron incluso en la caseta, malhumorado, algo raro para un joven de 24 años que suele emocionarse tanto en los juegos que baila en los escalones del dugout cuando los Mets anotan carreras. Reyes dijo que asume buena parte de la responsabilidad por la foja de 5-12 que tuvo Nueva York al final de la temporada, para perder el gallardete divisional ante Filadelfia, en el último juego.



“Mucha gente dice que cuando yo me embaso, al equipo le pasan cosas buenas”, dijo. “Si yo ando bien, el equipo también”. Hasta cierto punto, la adquisición del astro venezolano Johan Santana, pactada este mes con Minnesota, ha ayudado a que los Mets se olviden de septiembre y se imaginen la mejoría que aportará al club semejante serpentinero.



Santana ofrecería una conferencia de prensa este sábado. Nueva York es de nuevo el favorito en la Liga Nacional.



Pero habrá que demostrarlo en los partidos, y los Mets lo saben bien.