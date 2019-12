LeBron sueña con el oro olímpico

LeBron James, una de las grandes estrellas de la NBA, aseguró el viernes que el equipo de Estados Unidos, formado por jugadores de esa Liga profesional, ganará la medalla de oro en el torneo de baloncesto de los Juegos Olímpicos de Pekín.



“Ganaremos. Ganaremos los Juegos Olímpicos este año”, afirmó el astro de los Cleveland Cavaliers en New Orleans, donde se encuentra para participar en el 47 Juego de Estrellas de la NBA de hoy domingo. James, líder anotador de la temporada NBA con 30.3 puntos por juego, basa su confianza en la profundidad y cualidades de la escuadra estadounidense que ha permanecido junta por dos años, bajo las órdenes del entrenador Mike Krzyzewski.



A las órdenes de Krzyzewski el nuevo Dream Team (Equipo de Ensueño) ganó invicto el pasado Torneo Preolímpico realizado en Las Vegas y se clasificó a Pekín, tras vencer en la final al campeón olímpico Argentina.



“Estoy emocionado. Tenemos un gran entrenador en K (Krzyzewski) que nos permite jugar a nuestro modo y no deja que el juego se nos vaya de la mano”, afirmó James.



“También tenemos muchachos que no quieren perder, como Kobe (Bryant), Carmelo (Anthony), Dwyane Wade, y los chicos de la banca son muy buenos. Tenemos grandes jugadores”, añadió.



James, Anthony y Wade estuvieron en el equipo que fracasó en los Juegos Olímpicos de 2004, donde otra escuadra de la NBA tuvo que conformarse con la medalla de bronce.



“Cuatro años atrás no me sentía igual con la responsabilidad que tengo ahora. No podía salir y hacer mi juego. Esta vez soy el capitán y sé que tenemos un mejor equipo”, acotó James. LaBron reconoció que Argentina debe ser uno de los principales equipos a vencer, pues en el Preolímpico de Las Vegas no contó con jugadores claves que se desenvuelven también en la NBA como Emmanuel Ginóbili, Andrés Nocioni y Fabricio Oberto. España, actual campeón mundial, será otro equipo a tomar en cuenta por contar con el nuevo astro de Los Ángeles Pau Gasol y otros elementos que también juegan en la NBA.



“Va a ser un torneo muy competitivo con nosotros, Argentina y España luchando por el oro”, añadió James.



En Pekín competirán además los equipos de Angola, Irán, Rusia, Lituania y Australia. Las otras cuatro plazas se la disputarán próximamente, en otro Preolímpico que tendrá lugar en Grecia, las selecciones de Alemania, Grecia, Canadá, Puerto Rico, Camerún, Cabo Verde, Brasil, Líbano, Corea del Sur, Croacia, Eslovenia y Nueva Zelanda.