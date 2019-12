Ferreti imparable

Sin lucir grandeza alguna, simplemente efectividad explotando los errores del rival, el Walter Ferreti goleó 4-1 al América en el duelo entre capitalinos de la cuarta jornada del Torneo de Clausura, mientras el Deportivo Ocotal humilló 7-0 al Real Madriz, subcampeón nacional, con la primera tripleta de goles del torneo anotada por Julio Molina.



El triunfo le bastó a los rojinegros para mantenerse en la cima, pese que el Diriangén le ganó 2-0 a Masatepe y acumuló también diez puntos, pero tiene menos gol average que el Ferreti, en tanto Ocotal le sigue el paso a los dos.



El Ferreti pasó apuros en los primeros minutos antes de dominar al América, al que le faltó oportunismo para comenzar ganando, ya que tuvo un penal a su favor por una mano de Lucas Piccinini en el área. El capitán Ezequiel Jerez cobró el penal y mandó el balón por encima del travesaño y el golpe sicológico que pudo asestar a su rival terminó revirtiéndose.



No fue la mejor tarde para Jerez, porque después de malograr el penal también falló en la marca a Matías Sacco, quien en un tiro de esquina se halló solo en el segundo palo y mandó de cabeza el balón a la portería de Harold Ramos para el 1-0 al minuto 27.



Para ese momento, el Ferreti había hecho clara advertencia de su intención de lograr los tres puntos, estrellando dos veces el balón en el travesaño con disparos de César Salandia y Sacco.



El América tuvo para reaccionar, dado que el Ferreti no ha encontrado su ritmo para atacar sin dar libertades, pero los rojos, sin una media cancha convincente no tuvieron una ofensiva capaz de aprovechar algunos errores contrarios.



En el segundo tiempo, los americanistas, que habían lucido menos erráticos que en su último juego, no pudieron más, y los goles de Miguel Masís al 48, de Sacco al 80 y Silvio Avilés al 83, sellaron el dominio del Ferreti en la cancha. Sólo Wilber Sánchez, aprovechando un balón que le arrebató de las manos a Denis Espinosa, marcó el único gol del América al minuto 87.



La mayor goleada de lo que va del Torneo de Clausura, la dio el Deportivo Ocotal, que venció 7-0 a Real Madriz con los tres goles de Molina y uno de Darwin Ramírez, Carlos Peña y Milton Morales. Ocotal llegó a nueve puntos, instalado en el tercer lugar.



En Bluefields, el Real Estelí también goleó 4-1 a Bluefields con dos tantos de Samuel Wilson, otro de Franklin López y Ricardo Vega. Por los caribeños marcó Norman Campbell. Para el complementario, entró Rudel Calero por Bluefields pero salió lesionado.



En San Marcos, los locales sacaron un sufrido empate 2-2 con Jalapa. Los norteños estuvo al frente con los goles de Israel Tabeada y Salvador García, pero el San Marcos los igualó dos veces con Alejandro Mejía y Luis Sánchez.



En Diriamba, Diriangén derrotó a Masatepe 2-0 con anotaciones de Donald Parrales y Jorge Portocarrero.