Por las dudas retiran camiseta de Roger Clemens

La camiseta del uniforme de Roger Clemens fue sacada del Museo de Yogi Berra.



El director de museo, David Kaplan, indicó el sábado que el museo había retirado la semana pasada una camiseta de Clemens que se exhibía en una vitrina donde se rinde honores a los equipos de los Yanquis de Nueva York de finales de la década de 1990 que ganaron cuatro Series Mundiales en cinco años.



Kaplan indicó que la decisión de retirar el uniforme no fue hecha para generar publicidad, sino en respuesta a los alegatos de consumo de esteroides que enfrenta Clemens como resultado de la audiencia ante una comisión del Congreso de Estados Unidos donde el miércoles declaró el siete veces ganador del trofeo Cy Young.



“Fue (debido al) hecho de que aún hay muchos asuntos sin resolver que involucran a Roger y para nosotros era difícil responderle a los niños que vienen al museo”, dijo Kaplan.



El Museo y Centro de Aprendizaje Yogi Berra, que abrió sus puertas en 1998, ofrece varios programas educativos para jóvenes, entre ellos uno que se enfoca en medicina deportiva y la nutrición, y examina el consumo de sustancias para mejorar el rendimiento deportivo. La camiseta de Clemens se exhibía junto a la de sus ex compañeros Derek Jeter y el panameño Mariano Rivera. Clemens fue integrante de los equipos campeones de los Yanquis en 1999 y 2000.



Los uniformes de Jeter y Rivera permanecerán en exhibición, dijo Kaplan. Ambos juegan con los Yanquis desde 1995.



“A la luz de lo que ha estado ocurriendo, simplemente pensamos que en la exhibición deberían estar los tipos que estuvieron desde el comienzo de la racha de campeonatos”, dijo Kaplan.



El director de museo indicó que había decidido retirar el uniforme de Clemens tras consultarlo con el director operativo, Art Berke. Ambos dieron aviso a Berra sobre su decisión y el ex pelotero yanqui “estuvo de acuerdo”, indicó Kaplan. Clemens y Berra son amigos y el ex lanzador ha jugado en un torneos de golf de celebridades que recauda fondos para el museo, indicó Kaplan.



El vocero de Clemens, Joe Householder, no devolvió una llamada el sábado en la que se le solicitaba un comentario al respecto.



El retiro del uniforme fue informado originalmente en la edición sabatina del diario The New York Times.