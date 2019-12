De la Hoya pelará con Forbes en mayo

Oscar de la Hoya concretó una pelea para el 3 de mayo contra Steve Forbes, ex campeón mundial junior ligero, en preparación a la revancha que sostendrá este año con Floyd Mayweather, informó el sábado la cadena de noticias ESPN. “Ya hay un trato hecho. Me gusta Oscar, pero definitivamente estoy buscando la victoria. Cuando suene la campana verán que no estoy ahí por estar. Ésta es otra historia a lo Rocky, la mayor estrella del boxeo le está dando una oportunidad a un tipo como yo”, dijo Forbes en declaraciones desde su casa en Auburn Hills (Michigan) al sitio ESPN.com.



De La Hoya y Forbes se enfrentarán a 12 asaltos, y en un peso máximo de 150 libras, en un cuadrilátero instalado en la cancha del estadio de fútbol del Home Depot Center en Carson, California.



Tal y como dijo a la AFP en días pasados Ramiro González, jefe de Relaciones Públicas de la empresa Golden Boy Promotions --propiedad de Oscar de la Hoya--, la contienda será gratuita para los subscriptores de la cadena de cable HBO.



Ésta será la primera pelea del ‘Golden Boy’ que no se televisará por el sistema de pague por ver, desde que el 24 de marzo de 2001 derrotara por nocaut al canadiense Arturo Gatti.



Una conferencia de prensa para anunciar oficialmente el combate está prevista para el 26 de febrero en Los Ángeles (California), con otra rueda de prensa en Nueva York. Para este combate De la Hoya se prepara con su antiguo entrenador Floyd Mayweather padre, a quien había despedido antes del pleito contra Mayweather hijo en Las Vegas, el 5 de mayo pasado, y del que salió derrotado por decisión dividida.