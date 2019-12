Otra obra de Kelly Pavlik

LAS VEGAS / AP

Kelly Pavlik no es flor de un día. Con una buena táctica, aunque de una manera menos espectacular, encontró de nuevo la forma de vencer a Jermain Taylor.



Pavlik, el artista del nocaut, fue paciente y certero el sábado por la noche, para imponerse a Taylor por segunda vez en menos de cinco meses, y se llevó la decisión unánime, con lo que conservó su condición de invicto.



El boxeador de Youngstown, Ohio, no logró noquear a su oponente por primera vez en las últimas diez peleas, pero lanzó más golpes que Taylor (27-2-1), quien tuvo una ligera desventaja en las tres anotaciones de los jueces, pese a que mejoró mucho su desempeño de la ocasión anterior.



“Los dos peleamos mejor esta noche que en el combate anterior”, dijo Pavlik (33-0 con 29 nocauts). “La clave estuvo en la presión en corto. Mi estrategia fue presionarlo... Mi jab y mis golpes fueron más precisos esta vez. Nada se compara con la primera victoria sobre Jermain, pero este triunfo también fue muy bueno”.



Pavlik propinó en septiembre su primera derrota a Taylor, al noquearlo en siete asaltos en Atlantic City. Aquel combate fue considerado uno de los mejores de 2007.



Esta vez, en el MGM Grand Garden no estuvo en juego el cetro de Pavlik. Ambos púgiles accedieron a librar un combate de revancha con un límite de peso de 166 libras (75 kilogramos), y no en la división de los medianos (160 libras o 72.5 kilos), a la que corresponde la corona que ostenta Pavlik.



El juez Dave Moretti dictaminó 117-111; Patricia Morse Jarman dio 115-113, y Glenn Trowbridge decretó 116-112, en favor de Pavlik. The Associated Press dio también una victoria para

Pavlik, por 115-113.