Pettitte vivió días difíciles

TAMPA, Florida / AP



Andy Pettitte pidió disculpas el lunes a los Yanquis de Nueva York, Astros de Houston y a sus fanáticos por la ‘’vergüenza’’ que les hizo pasar por haber consumido la hormona del crecimiento humano.



El lanzador de los Yanquis dijo que no ha conversado con su amigo Roger Clemens, luego que el testimonio bajo juramento de Pettitte implicó a su ex compañero en el uso de la sustancia.



‘’Creo que esto ha tensado nuestra amistad’’, declaró Pettitte en una esperada rueda de prensa en la sede de pretemporada de los Yanquis.



El zurdo se presentó a los entrenamientos de primavera a primera hora del lunes, cumplió una sesión de bullpen y luego habló casi una hora con la prensa.



‘’No quiero que ninguna persona joven haga lo que yo hice’’, dijo Pettitte. ‘’Pido disculpas por los errores que he cometido’’.



Pettitte compareció solo en el podio y respondió a una batería de preguntas. Varias veces meditó lo que iba a decir, y en otras ocasiones le preguntó a los reporteros si había podido responder a sus interrogantes.



Indicó que ha pasado un mes desde la última vez que conversó con Clemens.



‘’No puedo describir lo incómodo de la situación’’, declaró.



Con sus compañeros de equipo Derek Jeter, Mariano Rivera y Jorge Posada presentes, además de dos de sus abogados, Pettitte reconoció que llegó a pensar en el retiro debido a la situación que se generó.



‘’Eso no hubiese sido de hombre. Siento que yo necesito afrontar la situación, encararlos a ustedes y aceptar las circunstancias que se puedan presentar. Hacerlo como hombre y tratar de cumplir con mi trabajo’’, añadió.