No hay rivalidad

Servicios de El Nuevo Herald



Pedro Martínez y Johan Santana son dos excelentes lanzadores que seguramente algún día coincidirán no sólo en los vestidores de los Mets de Nueva York, sino en un recinto destinado a los inmortales del béisbol con abrigo en Cooperstown.



Por eso cualquier comentario acerca de alguna rivalidad entre estos dos grandes serpentineros de los Mets nunca trascenderá la categoría de un rumor.



Martínez es un pitcher dominicano que firmó en 1988 y lanzó con los Dodgers en dos temporadas, luego en Montreal (1994-1007), Boston (1998-2004) y finalmente con los Mets (2005 hasta el presente). Entre sus logros hay tres premios Cy Young como el mejor lanzador de su liga (97 en la Nacional, 99 y 2000 en la Americana), un anillo como campeón con los Medias Rojas (2004) y dos temporadas de 20 o más triunfos (1999 con 23 y 2002 con 20).



En 2007 tuvo muchos problemas de salud que solamente le permitieron actuar en cinco encuentros al final de la temporada y terminó la campaña dejando marca de 3-1 con 2.57 de efectividad. Pedro estaba en Dominicana con su familia y amigos cuando se enteró de que los Mets habían firmado al venezolano Johan Santana. ‘’Ése era mi deseo. Cuando Omar Minaya me confesó que iban tras Johan le dije que yo podía llamarlo’’, aseguró Martínez. ‘’Si eso era lo necesario lo haría. Quería que viniera con nosotros. Estoy supercontento de tener no solamente a un amigo, ya que compartimos mucho tiempo juntos cuando él estaba con Minnesota y yo con Boston en los entrenamientos, sino también sé que cuento con otro caballo en el cuerpo de lanzadores’’, agregó sonriendo.



Mucho se ha hablado, sobre todo en los medios de Nueva York, de un potencial roce cuando se decida quién abrirá el primer juego de la venidera temporada.



Para Johan lo importante es que le den la pelota cada cinco días y Pedro nos dio su opinión al respecto. ‘’No hay competencia entre Johan y yo’’, expresó el nativo de Manoguayabo, en República Dominicana.



“Nuestra competencia es con los que nos van a enfrentar. Ellos son los que tienen que preocuparse. Hay respeto y admiración del uno hacia el otro. Johan es uno de los integrantes de mi Pared de la Fama, en mi casa. Su camisa y una pelota personalizada por Johan están en mi hogar como yo sé que él también conserva la que yo le di a él’’.



Todo el mundo, fanáticos y periodistas, en el primer día de los entrenamientos de 2008 se movieron alrededor de Johan y Pedro. Los siguieron a las prácticas lanzando a la inicial, a tocar la bola, a tomar toques de los bateadores contrarios, a correr y a hacer ejercicios en los diferentes campos ubicados alrededor del Tradition Field.



‘’Para mí no es nada nuevo’’, continuó Pedro. “Ya he pasado por eso en otras temporadas. Estoy seguro que Johan está acostumbrado a todo eso y no lo va a afectar en nada. Es un pelotero de alto rendimiento y para mí el mejor lanzador del béisbol’’.



Muchos consideran que Pedro y Johan van a ser comparados como el mejor dúo derecho y zurdo de la historia. “Lo que la gente considere es una cosa y lo que nosotros probemos en el terreno es otra. No creo mucho en hablar desde afuera. Me gusta hacer las cosas en el terreno y conociendo a Johan debe de pensar igual. Nosotros vamos a esperar. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer y pedirle a Dios que nos mantenga saludables’’.