Sólo un invicto

El equipo Súper Santiago venció el domingo 83-77 al American College, para concluir invicto en cinco salidas, la primera vuelta de la Liga del Parque de baloncesto.



El conjunto jinotepino no ha encontrado rival en el torneo, y con el empuje de Noel Mckenzie (22 puntos), Sergio Mena (16) y Michael Abner (15), superaron a los universitarios, que presionaron en el cuarto período, pero les faltó empuje para alcanzar a los adversarios. Jasser Jiménez (16), Serbio Abea (11) y Carlos Rocha (11) fueron los máximos anotadores por el American College.



Durante la semana, el American College logró par de victorias, que le permitió forzar empate en el segundo lugar con los Vikingos y Tipitapa, todos con 3-2. El miércoles, el AC venció 71-70 a la UdeM, con gran accionar de Carlos Rocha (16 puntos) y Jasser Jiménez (14), y el sábado superaron a 77-62 a los Tiburones, sobresaliendo en el ataque Serbio Abea con 20 puntos y Ervin Rocha con 19.



La nota negra del cierre de la primera vuelta de la Liga del Parque fue la acción del director técnico del equipo de la UdeM, Martín Amador, quien en el partido contra los Vikingos el sábado, hizo que sus pupilos no jugaran en el cuarto período, cuando el juego lo perdía por 31 puntos de diferencia (60-29). Incluso, el domingo sólo cuatro jugadores de la UdeM se presentaron al partido contra Tipitapa, el que se acreditó la victoria por forfeit.



Los directivos de la Liga del Parque analizan la situación porque el UdeM estaría incurriendo en violación a los reglamentos del evento y podría ser eliminado, por tener ya dos forfeit en contra. No puede culparse a los jugadores por ese acto, y si bien no han podido ganar juego, han realizado buenos partidos. Ellos obedecen a un técnico, por lo que en la UdeM deben estudiar el caso.



Harold Barberena, del equipo de Tipitapa, es el máximo anotador del torneo, con un total de 88 puntos. También es líder en canastas de tres puntos con 18. Danny Gómez, de los Vikingos, es el máximo anotador de canastas de dos puntos, con 37, y Jasser Jiménez, del American College, tiene 19 canastas de un punto.