Eto’o defiende a Frank Rijkaard

BARCELONA / AP



El delantero Samuel Eto’o afirmó el lunes que el Barcelona puede “ganarlo casi todo” esta temporada bajo la dirección de su técnico Frank Rijkaard, de quien se dice está en la cuerda floja por los altibajos del equipo.



Ante conjeturas de que el portugués José Mourinho o el holandés Marco Van Basten podrían asumir el puesto de entrenador del Barcelona, el camerunés Eto’o pidió respeto para Rijkaard.



“En verano, la directiva hará lo que ella quiera, pero hablar ahora de los que pueden venir es faltar al respeto de los que están trabajando”, indicó Eto’o en una rueda de prensa.



“El Barça llevaba mucho tiempo sin ganar nada, llegó Frank y lo ganamos casi todo. Y volveremos a ganarlo casi todo. Hay que tener un respeto por el trabajo que está hecho y por el que está haciendo, hablemos de Mourinho o de otro”.



Con el holandés Rijkaard al frente, Barcelona salió campeón de España en 2005 y ‘06, año en el que también se consagraron campeones de la Copa de Europa.



Pero Barcelona no levantó títulos de importancia la pasada temporada, cediendo el título de liga al Real Madrid en la última fecha y fueron eliminados por Liverpool en los octavos de final de la Liga de Campeones. Se encuentran a cinco puntos del líder Real Madrid en el actual torneo español y se clasificaron a las semifinales de la Copa del Rey.



Johan Cruyff, una leyenda del club, especuló el lunes que el también holandés Marco Van Basten sería una mejor alternativa. Van Basten dimitirá como técnico de la selección de Holanda tras la Eurocopa de junio.



“Van Basten también ama el fútbol y conjunta calidad y resultados de una manera muy buena. Como jugador ha vivido los equipos grandes y por eso no le impresionan”, dijo Cruyff en una entrevista televisiva.



Pero Cruyff, ex técnico del Barcelona, esquivó pronunciarse sobre si se debía relevar a Rijkaard y por el contrario le dirigió palabras de elogio a su compatriota.



“Rijkaard ha tenido una trayectoria y unos resultados fantásticos y el Barcelona ha vuelto a ganarse la simpatía del mundo del fútbol”, indicó Cruyff.



Barcelona se medirá el miércoles contra el Celtic por los octavos de final de la Liga de Campeones.