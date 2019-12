Duelazos en la Champions

París / AFP



El Liverpool, finalista de la última edición, afrontará al peligroso Inter Milán el martes en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, donde al Real Madrid le espera otro ogro italiano, AS Roma, antes de que el miércoles entren en liza el FC Barcelona y el Sevilla FC.



El Real Madrid se enfrentará al potente AS Roma con una defensa mermada por las lesiones, pero buscando una victoria que borre la mala impresión que dio el sábado en la Liga española.



Los blancos cayeron por 2-1 ante el Betis de Sevilla en un partido perdido, según el entrenador Bernd Schuster, por la relajación de sus jugadores, algo que el técnico alemán no está dispuesto a dejar que ocurra nuevamente.



Real Madrid viaja a Italia confiado en los antecedentes que dicen que nunca ha perdido en el terreno del Roma, un equipo que si bien se encuentra invicto en el estadio Olímpico en el “calcio”, no le cae bien el papel de “outsider”.



Inter Milán, por su parte, intocable en Italia, visita al Liverpool con el objetivo claro de triunfar en la Champions, competición que no gana desde hace más de 40 años y en la que no puede evitar las comparaciones con su gran rival, el AC Milán.



En 2008, el año de su centenario, quiere triunfar en Liga de Campeones, una competición en la que sus dos victorias se remontan a mediados de los años 60, en la época del mítico ‘Gran Inter’ de Sandro Mazzola y Giacinto Fachetti.



Su primer obstáculo será el Liverpool, vigente subcampeón de Europa, que dio la última alegría en Champions a los ‘tifosi nerazzurri’ en la final de 2005: cuando perdiendo 3-0 en el descanso, los ‘Reds’ remontaron y terminaron ganando en la tanda de penales (3-3, 3-2) al... AC Milán.



No obstante, los alicaídos “Reds” en Premier League necesitan justificar ante sus nuevos accionistas estadounidenses los más de 70 millones de euros que invirtieron en el club, por lo que no se lo pondrán fácil a los lombardos en Anfield Road.



En los otros dos encuentros del martes, en Gelsenkirchen, Alemania, Schalke 04 recibe al FC Oporto portugués, mientras que en el puerto griego de El Pireo, Olympiakos es anfitrión de los “Blues” del Chelsea inglés.



El miércoles, el FC Barcelona viaja a Glasgow para enfrentar al Celtic en un partido complicado en los papeles, mientras que el otro equipo español en liza, el Sevilla FC, se desplaza a Turquía para enfrentar a otro rival complicado, el Fenerbahçe.



Además, ese mismo día, destacan los otros dos duelos de la instancia, en que el Arsenal inglés recibe en el Emirates Stadium al actual campeón, AC Milán, y el Lyon en el Stade Gerland al Manchester United.