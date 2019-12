Abran cancha, sube el Ocotal

El fútbol no es lineal, lógico, ni previsible. Los pronósticos se sustentan en ciertos elementos de la realidad que, previo a un juego, son racionales, tangibles, pero no generan la certeza de su cumplimiento en la práctica. Esta introducción teórica puede ser aplicada, como en otros mercados, en el fútbol ocotaleño.



Durante todo el torneo de Apertura la ausencia de resultados positivos provocó en Ocotal un grito desesperado que reclamaba un cambio estructural en todos los aspectos. Y no era para menos, su debut en Primera División se tradujo en una victoria, seis empates y once derrotas, para obtener nueve puntos de 54 posibles. Anotaron 12 goles y permitieron 40.



Ahora que el club fronterizo noqueó a tres rivales (uno de ellos Real Madriz al que humilló 7-0) con la entusiasta intervención de los hondureños Julio Molina (3) y Darwin Ramírez (2), se ha renovado el ánimo de los aficionados.



Ocotal superó la crisis de nervios del Apertura. Luego de su caída en Diriamba, en la tercera jornada del Clausura, los directivos han confiado ciegamente en el técnico Mario Alfaro, porque creen que éste resultó la mejor inversión.



Lo concreto es que tras un par de victorias en el “Roy Fernández”, una de visita y una sola derrota 1-0 ante Diriangén, el entrenador y el primer mandatario Comisionado Lumbí “resucitaron mediáticamente”. El primero no busca polémica con nadie. El segundo resalta las virtudes de su gestión.



Y tanto cambia el fútbol que el duelo entre Ocotal y Real Madriz pasó a ser el juego más importante de la pasada jornada. Era el “clásico fronterizo”, que tuvo su punto de ironía, dado que el conjunto de Mario Alfaro le dio un verdadero porrazo a los somoteños, para situarse a solo un punto de los líderes Ferreti y Diriangén, que tienen 10 unidades cada uno.



Ocotal ha reunido a prometedores y jóvenes jugadores junto a un técnico que lo único que promociona es trabajo y más trabajo, que continúen enriqueciendo el fútbol nicaragüense. ¡Que así sea!