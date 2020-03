Kaká se quiere quedar en Milán

LONDRES / AFP



El brasileño Kaká afirmó querer quedarse hasta el final de su carrera en el AC Milán, en una entrevista publicada por el periódico británico Daily Mail este lunes, dos días antes de la visita al Arsenal, en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones de fútbol.



“Pienso quedarme en Milán hasta el final de mi carrera. Me he adaptado a la vida aquí y me he instalado en la ciudad. No me veo en otro sitio, aunque nunca se sabe lo que puede suceder”, declaró el Balón de Oro 2007.



“Sería imposible jugar en otro club italiano después del AC Milán, así que tendría que ser el FC Barcelona, el Real Madrid o uno de los equipos que luchan por el título en Inglaterra: Arsenal, Manchester United, Liverpool o Chelsea”, agregó el brasileño.



Kaká, de 25 años, llegó al AC Milán en la temporada 2003-2004 procedente del Sao Paulo brasileño.