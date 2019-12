¿Convencerá?

Arístides Sevilla fue llamado a una sesión de fotografías el pasado sábado y su imagen le dio la vuelta al mundo. A sus 25 años, enfundado en el uniforme de los Padres de San Diego, sintiéndose cerca del cielo como le dijo a Miguel Mendoza en Doble Play, Sevilla está conciente que necesita algo parecido a un milagro para colarse entre los relevistas medios de la tropa que dirige Bud Black, pero algunos creen que su sinker es la clave.



“Tiene uno de los sinkers más feroces de este equipo y no dudo que esa arma le abrirá muchas puertas”, dijo el analista David Savage genuinamente impresionado. El reto de Arístides es convencer durante esta fase de adiestramiento, que dispone de las herramientas necesarias para imponerse. Detrás de la interrogante ¿podrá hacerlo?, están nuestras expectativas.



Un merito de Sevilla hasta el momento es que su llamado se hizo encima de hombres como Matt Latos, un ponchador de 11.8 hombres por cada nueve entradas en la clase a corta de los Padres, de Will Inman, otro derecho que fusiló a 10.2 por cada nueve y tuvo balance de 8-11 entre Doble A y Clase A.



Sin recibir un llamado se quedaron los zurdos Cory Luebke y Wade LeBlanc, considerados con un gran potencial para el futuro de la franquicia.



En cierta forma tenemos que entender que a Sevilla se le abren posibilidades para pelear en el spring training por el tiempo que ha recorrido en las Menores, por su especialidad de relevista medio y porque a los 25 años, tiene mejores oportunidades de controlar la presión de ser promovido al equipo grande.



“No me sorprendió que llamaran a Ernesto Frieri y a Wilton López (Sevilla) porque sus números en la posición que están no reflejan su verdadero talento”, comentó el especialista Savage de la publicación “Scout”, cuando les hicieron el llamado el pasado 19 de noviembre.



Sin embargo, el panorama no se ve tan limpio para el nicaragüense. En la competencia por los roles de relevista medio tiene que dejar en el camino a Michael Gardner, un Triple A de 2.88, Carlos Guevara, con 51 juegos relevados en la Doble A de Cincinnati, Justin Hampson, un zurdo de 3.55 en Triple A, Mauro Zarate, reclamado por regla 5 a los Marlins y de 2.38 en Triple A.



Bud Black, el manager de San Diego, también espera que Enrique González, recientemente firmado pueda meterse en la pelea.



Los cierres de San Diego serán para Trevor Hoffman y el sensacional Heath Bell, de 102 ponches en 93.2 entradas.