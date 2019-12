“Prefiero pelear con Niida”

Francisco Jarquín Soto

A menos de 48 horas de lo que será su última pelea en Nicaragua antes de disputar el título mundial de las 105 libras, Román “El Chocolatito” González argumenta por qué no le agrada la idea de medirse por la corona a otro que no sea al monarca de la AMB, Yutaka Niida.



“Ahora que se enfrente Niida a José Luis Varela (primero de marzo en Japón), no me gustaría que ganara el venezolano porque no tendría chiste enfrentarlo de nuevo. Mejor ir contra Niida por la bolsa porque con cualquier otro, no sería igual. Voy apoyar a Niida desde aquí para que gane”, dijo González luego de salir ayer del entrenamiento tan sólo dos libras encima del peso para la pelea del viernes.



El ranqueado número uno del peso mínimo de la AMB se mide en el Casino Pharaohs, el 29 de febrero, al mexicano Javier “Maravilla” Murillo, en un combate en las 108 libras, y que espera resolver sin problemas a base de su preparación física, que como siempre luce impecable.



“Estoy convencido de que Niida puede dejar el boxeo después de esta pelea por sus problemas en la columna, pero ojalá no sucediera porque sé que contra otro rival, no voy a ganar la bolsa que esperaba para esta pelea por el título”, agregó el nica.



Con lo que ha visto del japonés y las características que sabe de Varela, luego que lo venció por nocaut en el primer asalto, en 2007, “El Chocolatito” está convencido de que el combate se irá a los 12 asaltos.



“Debe ganar Niida por decisión unánime, porque son dos boxeadores sin pegada y que se mueven mucho. Aunque no dudo que debe imponerse el japonés”, expresó González.



“Pero no es que tendría problema si no continúa Niida, porque sería fajarme con el segundo del ranking (Katsunari Takayama), pero insisto en que no pelearía como retador sino en una por título vancante”, dijo.



Respecto al rival del viernes, “El Chocolatito” asegura que como siempre no está escatimando esfuerzos para imponerse, sin importar que éste haya sido noqueado por Nerys “Picapiedra” Espinoza.



“Estoy seguro de que esta será mi última pelea en Nicaragua a menos que me ofrezcan una buena bolsa para que lo haga de nuevo antes de disputar el título. Porque tal como me están pagando bien en ésta, me lo me merezco”, concluyó.



Esta mañana se realizará una Conferencia de Prensa en el Pharaos Casino para informar todos los detalles de esta atractiva velada programada para el viernes en la noche. “Chocolatito” cerrará esta tarde su fase fuerte de adiestramiento, confiando en haber conseguido la suficiente flexibilidad.