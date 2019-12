Niida, una vez tumbado

Después de revisar el expediente de Yutaka Niida, la única vez que lo tumbaron fue en el primer asalto en su propio patio frente a un boxeador de poca trayectoria. Sucedió el 8 de diciembre de 2003 en el Korakuen Hall de Japón, la meca del boxeo de este país. Niida recibió una zurda del tailandés Phalangchai Sor Vorapin, un fajador que actualmente tiene dos triunfos y 16 derrotas, 11 por nocauts. Sin embargo, vale la pena advertir que eso no significa nada, porque en algunos momentos de su brillante carrera, el tricampeón Alexis Argüello fue derribado. En una de las más grandes sorpresas, Alexis cayó ante Nacho Lomelí. Más adelante sucumbió ante José Torres, José Luis Ramírez, Andy Ganigan y Aaron Prior, sin afectar su grandeza y peligrosidad. La única caída del “Chocolatito”, hasta hoy, ha sido ante Roberto Meza, en 2006, pero lo terminó noqueando en la primera vuelta, tras tumbarlo tres veces.



LISTO PARA RUGIR.-Román “El Chocolatito” González espera volver por la senda del nocaut este viernes en el Casino Pharaohs, cuando se enfrente al mexicano Javier “Maravilla” Murillo. Su rival no parece ser nada peligroso, si tomamos en cuenta que fue noqueado por Nery Espinoza y que cinco de sus siete derrotas son por nocaut. Su mejor pelea la logró en 2005 ante Víctor “La Torta” Burgos al caer por nocaut en el último asalto. Burgos empató con Rosendo Álvarez en Atlantic City. Román no pudo noquear en su última presentación, pero no perdió un solo asalto. Una vez más, hay un gran interés por la presentación entre las cuerdas del formidable peleador pinolero que se mantiene invicto.



EXIGENTE ADIESTRAMIENTO.- Se ha informado que uno de los sparrings de “Quiebra Jícara” Alfaro es un peleador que se encuentra invicto en 11 peleas, su nombre es Pablo “El Talentoso” Vásquez, un venezolano de 24 años que ha recorrido poco ring, debido a que sólo uno de sus adversarios ha llegado al cuarto asalto, el resto no han pasado de la segunda vuelta. Es un gigante de 6.05 pies de estatura, con largos brazos que usa con mucha frecuencia en cualquier distancia. Este sparring llegará mañana para juntar esfuerzos con Hider Parra, otro venezolano que pondrá lo suficientemente afilado al campeón nicaragüense para su pelea contra Paulus Moses. La primera defensa del pinolero someterá a prueba los avances que puede haber conseguido con las instrucciones de Gustavo Herrera.